По версии автора фильма, возможно, музыкант не съехал бы на обочину, если бы знал о сужении дороги в районе моста, или снизил скорость из-за приближения к слепому повороту. Любой из этих поступков позволял избежать трагедии.

Что случилось около 11 часов 30 минут утра 15 августа 1990 года на 35-м километре трассы «Слока-Талси» в Латвии? Виктор Цой разогнался примерно до 100 километров в час. Метров за триста до моста на его пути должен был находиться дорожный знак, предупреждавший о сужении дороги, а потом знаки, предупреждавшие об опасном повороте и необходимости снизить скорость до 70 километров в час.

Но знаков не было, и это остается на совести тогдашнего руководства «17-го строительно-ремонтного участка автодорожного управления Латвии».

В 60 метрах от точки столкновения Цой, скорее всего, увидел, как выезжавший из-за поворота автобус смещается на встречную полосу. Музыкант принял вправо, на обочину, не погасив скорость - что было категорически недопустимо.

Водитель автобуса Янис Фибикс успевал вернуться на свою полосу и благополучно разъехаться с «Москвичом». Он не мог знать, что за рулем новичок, который совершит абсурдный поступок - не сбросив скорость, свернет на обочину. Но случилось именно это, «Москвич» занесло и выбросило прямо под «Икарус».

Янис Фибикс сделал всё, что мог: он сам принял вправо и съехал на обочину - но было поздно.

Следователь Тукумского отдела внутренних дел Эрика Ашмане отказалась возбуждать уголовное дело и не назначила автотехническую экспертизу, которая расставила бы точки над «и» ещё 30 лет назад. Она списала происшедшее на несчастный случай и предположила, что Виктор Цой уснул за рулём. Смотрите "Километр" на "Фонтанке":