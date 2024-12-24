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Город Общество Жители Невского района вычислили соседа, избивавшего собаку. Мучителя увезли в полицию

Жители Невского района вычислили соседа, избивавшего собаку. Мучителя увезли в полицию

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6 комментариев

Жители ЖК Pulse Premier на Дальневосточном проспекте вычислили соседа, который избивал свою собаку во время прогулки. Животное забрали у агрессора, а его самого увезли в полицию, рассказали они вечером 23 декабря.

По их словам, мужчина объяснил свое поведение тем, что пес «воет и писается», хотя более вероятно, что собака ведет себя так из-за постоянных ударов ногами в живот, считают местные жители. Сначала агрессор не хотел расставаться с питомцем, но в итоге все же отдал его на попечение соседям. А ему самому пришлось объясняться с полицией.

Утром 23 декабря в редакцию «Фонтанки» обратились неравнодушные жители Невского района, которые обратили внимание на мужчину, пинающего собаку во время прогулок. По заявлению, поданному в полицию, проводится проверка.

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Невский район Избиение собаки полиция
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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
57 минут
Жители вычислили? А писали что его полиция "ищет".
Гость
39 минут
надеюсь, что над ают по почкам и будут писаться на пару
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