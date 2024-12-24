Жители Невского района вычислили соседа, избивавшего собаку. Мучителя увезли в полицию

Жители ЖК Pulse Premier на Дальневосточном проспекте вычислили соседа, который избивал свою собаку во время прогулки. Животное забрали у агрессора, а его самого увезли в полицию, рассказали они вечером 23 декабря.

По их словам, мужчина объяснил свое поведение тем, что пес «воет и писается», хотя более вероятно, что собака ведет себя так из-за постоянных ударов ногами в живот, считают местные жители. Сначала агрессор не хотел расставаться с питомцем, но в итоге все же отдал его на попечение соседям. А ему самому пришлось объясняться с полицией.