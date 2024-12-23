Полиция ищет мужчину, избивавшего свою собаку в одном из дворов Невского района

Полиция Невского района ищет мужчину, который избивал свою собаку во время прогулки у ЖК «Pulse Premier». Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Заявление о происходящем во дворе дома № 19 по Дальневосточному проспекту правоохранители получили от местной жительницы в понедельник днем.

«Полицией приняты меры к поиску хозяина собаки. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Утром 23 декабря в редакцию «Фонтанки» обратились неравнодушные горожане. По их словам, мужчина неоднократно избивал своего питомца во время прогулок. Все это происходило под окнами жилых домов.