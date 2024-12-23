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Город Полиция ищет мужчину, избивавшего свою собаку в одном из дворов Невского района

Полиция ищет мужчину, избивавшего свою собаку в одном из дворов Невского района

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6 комментариев

Полиция Невского района ищет мужчину, который избивал свою собаку во время прогулки у ЖК «Pulse Premier». Об этом 23 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Заявление о происходящем во дворе дома № 19 по Дальневосточному проспекту правоохранители получили от местной жительницы в понедельник днем.

«Полицией приняты меры к поиску хозяина собаки. Проводится проверка, по результатам которой будет вынесено соответствующее решение», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Утром 23 декабря в редакцию «Фонтанки» обратились неравнодушные горожане. По их словам, мужчина неоднократно избивал своего питомца во время прогулок. Все это происходило под окнами жилых домов.

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Комментарии
6
В д. Гадюкино - дожди.
27 минут
Никак не ищет. В течение трех минут можно установить номер телефона и просто позвонить.
Абрикосов
23 минуты
надеюсь найдут и собаку заберут у садиста!!! вот только в приютах жизнь тоже не сахар... (((
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