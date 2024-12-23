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Происшествия «До слез жалко»: жители Невского района рассказали о соседе, который избивает свою собаку

«До слез жалко»: жители Невского района рассказали о соседе, который избивает свою собаку

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19 комментариев

В Невском районе жители ЖК «Pulse Premier» бьют тревогу из-за соседа, избивающего свою собаку. Очевидцы произошедшего говорят, что жестокое обращение с питомцем наблюдалось неоднократно. Об этом 23 декабря они рассказали корреспонденту «Фонтанки».

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«В Невском районе мужчина неоднократно по ночам избивает под окнами жилого дома собаку. Животное скулит и воет на всю округу. Соседи несколько раз становились свидетелями [подобных случаев]», — рассказала одна из местных жительниц. По ее словам, хозяин собаки переехал в этот ЖК недавно — не больше месяца назад.

Сразу несколько человек, живущих в «Pulse Premier», рассказали о том, что в разные дни видели, как один и тот же человек во время прогулки со своей собакой бьет ее. По словам местных, происходит это во дворе одного из домов, расположенных по Дальневосточному проспекту. Свидетели этих жестоких сцен предположили, что скулящий четвероногий — это хаски или лайка. «Боже, до слез жалко собаку», — написала петербурженка в домовом чате. Другая поддержала ее, сказав, что на кадрах виден страх собаки и то, как она зажимается перед тем, как получает пинок от своего хозяина.

Часть горожан предположили, что такое поведение хозяина может иметь свои «объективные причины».

Один из местных жителей сообщил, что уже подал электронное заявление в полицию. Люди собираются подать коллективное заявление правоохранителям, а также обратиться в зоозащитную организацию.

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Комментарии
19
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
На пятиклассника и двух девятиклассников возбудили дело за теракт(!) после поджога снегоуборочной(!) машины в Тобольске.
В д. Гадюкино - дожди.
1 час
А когда избивали Никиту Журавеля эти впечатлительные написали заявление?
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