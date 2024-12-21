В Петербурге скончался бывший глава «Петмола» Валентин Поляков

Валентин Поляков родился в 1940 году в Устюжне, окончил ЛЭТИ, был кандидатом технических наук, член-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, академиком Санкт-Петербургской академии холода. На 1-й молочный завод он пришел в 22 года, работал механиком, главным энергетиком, а после — и главным инженером. Именно тогда, в частности, на предприятии запускали работу первого в России аппарата «Тетра-Пак».





В 1973 году Поляков был назначен директором предприятия, позже — директором 4-го молзавода, а в 1986 году — директором молочного комбината № 1. Именно он в 1992 г. был преобразован в ОАО «Петмол», акционеры избрали Полякова на должность генерального директора. После приватизации на заводе происходила модернизация оборудования, открывались новые цеха — йогуртов, стерилизованного молока, детского питания, он стал лидером в своей отрасли.