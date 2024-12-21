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Общество В Петербурге скончался бывший глава «Петмола» Валентин Поляков

В Петербурге скончался бывший глава «Петмола» Валентин Поляков

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В Петербурге скончался Валентин Поляков — бывший глава знаменитого молочного завода «Петмол». Ему было 84 года.

Как стало известно «Фонтанке», Валентин Поляков скончался накануне в больнице № 40 после тяжелой болезни.

Валентин Поляков

Источник:

Валентин Поляков родился в 1940 году в Устюжне, окончил ЛЭТИ, был кандидатом технических наук, член-корреспондентом Санкт-Петербургской инженерной академии, академиком Санкт-Петербургской академии холода. На 1-й молочный завод он пришел в 22 года, работал механиком, главным энергетиком, а после — и главным инженером. Именно тогда, в частности, на предприятии запускали работу первого в России аппарата «Тетра-Пак».

Валентин Поляков



В 1973 году Поляков был назначен директором предприятия, позже — директором 4-го молзавода, а в 1986 году — директором молочного комбината № 1. Именно он в 1992 г. был преобразован в ОАО «Петмол», акционеры избрали Полякова на должность генерального директора. После приватизации на заводе происходила модернизация оборудования, открывались новые цеха — йогуртов, стерилизованного молока, детского питания, он стал лидером в своей отрасли.

Валентин Поляков



В 1998 г. президент присвоил Валентину Полякову звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации». С должности гендиректора «Петмола» он ушел в 2005 году, спустя 19 лет руководства предприятием, которое к тому времени уже входило в группу «Юнимилк».





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