«Не понимали размах бедствия». Рассказ волонтера из эпицентра экологической катастрофы на Кубани

В Анапе продолжает действовать режим ЧС. Причиной стали мазутные пятна, которые до сих пор доходят до побережья после того, как два танкера потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. С последствиями аварии борются как спасатели, так и жители юга России: в Краснодарском крае создали специальный штаб волонтеров. «Фонтанке» удалось связаться с одним из добровольцев.

Жительница Анапы Ольга занимается волонтерством, спасая птиц и очищая побережье Краснодарского края от мазута. По ее словам, добровольцы находятся в штабе волонтеров в поселке Витязево в течение целого дня: с утра до позднего вечера, и так на протяжении уже трех суток. Неравнодушных людей начали собирать 18 декабря для ликвидации последствий аварии.

Поиск оборудования и лекарств

Как рассказывает Ольга, в первый день волонтерства все только пытались понять, что и как надо делать. В среду добровольцы отмывали птиц от нефтепродуктов. Местные ветеринары давали советы до тех пор, пока вечером не приехали специалисты.

Источник: предоставлено «Фонтанке»

«[В день крушения танкеров] люди даже не понимали, что случилось, не понимали размах бедствия. Не собирали ни волонтерские группы, ничего. Когда начали волонтерить, даже не знали, как птицу мыть. Специалисты по птицам приехали уже после 17:00, а до этого какие-то судорожные движения были. Чуть-чуть паника была», — объясняет Ольга.

Помимо того, что поначалу недоставало руководства и объяснений со стороны экспертов, также ощущался дефицит экипировки, в которой можно было бы безопасно контактировать с мазутом, — особенно не хватало респираторов. По словам волонтера, добровольцам пришлось ехать в Новороссийск и скупать там всё необходимое оборудование, потому что в местных магазинах ничего не было.

«Не было ни лопат, ни мешков. Технику-то предоставили, людей предоставили. Но из-за отсутствия респираторов много отравлений было. Просто обычные респираторы не подходят — только те, что используют для работы с химическими веществами, у них должны быть угольные фильтры», — уточняет Ольга.

Вместе с тем активисты искали медикаменты и средства для очистки пернатых от мазута, которые тоже не удавалось достать в местных аптеках и магазинах. Тем не менее, как отмечает Ольга, было много неравнодушных людей, которые переводили деньги на закупку инвентаря для добровольцев, а также собирали всё для пострадавших животных и отправляли до штаба волонтеров на «Газели».

В последующие дни механизм работы с птицами стал более привычным.

Спасение птиц

Ольга подчеркивает, что на место происшествия ежедневно приезжает много людей, чтобы как можно скорее очистить загрязненную территорию от мазута. По мнению женщины, число волонтеров исчисляется тысячами.

«Количество людей большое, и волонтеров много, со всего края едут и не только. Многие спрашивают, что именно нужно привезти. Потом уже распределяют, кто чем будет заниматься. Птицами в основном занимаются те, кто живет в Анапе, они ходят на побережье и вылавливают птиц», — рассказывает волонтер.

В связи с тем, что с каждым днем в штаб волонтеров приезжает всё больше людей, удается находить и большее количество пернатых, испачкавшихся в мазуте. Так, по словам Ольги, работа с птицами уже начинает напоминать конвейер — во второй день добровольцы спасли 200 пернатых.

«Для того чтобы её (птицу. — Прим. ред.) отмыть, меняются девочки, которые моют, потому что находиться в помещении без респиратора невозможно. Это и голова кружится, и поясница болит, руки болят», — объясняет собеседница, отмечая, что на очистку одной птицы уходит примерно час времени.

Спасение пернатых включает в себя несколько этапов. Птицу привозят в пункт приема и присваивают ей номер. Сначала обрабатывают клюв, потом дают лекарство и фиксируют время приема медикамента. Только потом начинается чистка. Для начала птицу засыпают картофельным крахмалом, чтобы тот впитал в себя мазут, а затем начинают отмывать животное от загрязнений с помощью средств для мытья посуды. Промыть пернатое необходимо 5–6 раз.

«Если она (птица. — Прим. ред.) плохо вымыта, она начинает клювом чистить перья, и в ее организм может попасть мазут и привести к отравлению», — объясняет собеседница.

После наступает сушка, для этого были приобретены специальные тепловые пушки и обогреватели. Когда птица полностью высыхает и начинает самостоятельно есть, ее готовят к перевозке в Ставрополь — в парк дикой природы, где пернатые пробудут до весны, чтобы пережить линьку. Перья птиц после мазута остаются поврежденными, из-за чего животные не могут плавать.

Пернатых в тяжелом состоянии находят редко. Для того чтобы не допустить гибели животных, некоторые забирают их домой на очистку.

«На берегу встречали людей, которые ходили, искали птицу. Очень много забирают домой, моют пернатых. Уже во всех пабликах рассказали, как правильно это делать. Даже если она (птица. — Прим. ред.) без сознания, ее нельзя выкидывать: она либо в голодном обмороке, либо в стрессе. Спячка у них как кома. То есть птицу еще можно выходить», — отмечает Ольга и добавляет, что, отмыв пернатого, добровольцы приносят его в пункт приема.

Обстановка на побережье

Волонтеры оценивают состояние побережья, на которое вытек мазут, как плачевное. Если изначально нефтепродукты попадали на песок и гальку, которые можно снять, то теперь топливо также оказывается на камнях, а их очистка будет намного тяжелее.

«Мы сегодня были на Благовещенске. Там работает только техника, мазут в мешках стоит, но его еще нужно убирать, а для этого техники, наверное, не хватает, потому что основная часть сейчас задействована в Витязево, Джемете, Анапе. Там, конечно, мазута намного больше, чем в Благовещенске», — делится Ольга.

Несмотря на то что удается снимать слои мазута с загрязненных участков, добровольцы отмечают, что нефтепродукт успевает проникать ниже, поэтому работать надо не только с верхним слоем территорий.

«Это реальная катастрофа. И самое главное, наши специалисты говорят, что 10–20% мазута вышло на берег. Остальной мазут на дне находится, от холодной температуры он падает на дно. То есть это вся рыба, вся фауна будет питаться этим мазутом. Рыба будет уже отравлена. И что говорить про дельфинов и всех остальных, которые питаются мелкой рыбой? Это рыба, которая будет идти на нерест, а у нас очень много рыбы весной приходит, и она будет вся отравленная», — подчеркивает собеседница, добавляя, что мазут может всплыть со дна летом, когда поднимется температура.

Местные жители опасаются, что черноморские курорты могут оказаться под угрозой: предполагают, что туристы не захотят приезжать, например, в Анапу после утечки мазута. Кроме того, люди задаются вопросом, насколько чистую рыбу они будут есть — боятся, что она может быть отравленной. Волонтеры призывают решать экологическую проблему Краснодарского края на федеральном уровне. Несмотря на растущее количество добровольцев, всё еще необходимо больше рабочих рук, а также специальная экипировка, включая респираторы и резиновую обувь, инвентарь и техника.

«Сегодня пригнали очень много техники, но этого всё равно недостаточно. Не успевают убрать даже то, что уже люди собрали. То есть на берегу стоят огромные мешки с мазутом. <…> Они рвутся, мазут обратно вытекает. Надо, чтобы всё как часики работало. <…> Надо бить тревогу и всеми силами это всё ликвидировать», — утверждает Ольга.

Как объясняет наша собеседница, в регионе и раньше были случаи, когда протекали танкеры. Тем не менее такого масштаба последствий она еще не видела и при этом подчеркивает, что танкеры, потерпевшие крушение, до сих пор находятся в воде. «Сколько еще выходит этого мазута, неизвестно», — отмечает Ольга.

Вечером 20 декабря стало известно, что в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые участки загрязнения и повторные выбросы мазута, который перевозили танкеры, потерпевшие бедствие в Керченском проливе. Кроме того, в пятницу сигнал бедствия в Керченском проливе подало судно с сирийцами и египтянами.

По последним данным МЧС на вечер пятницы, на Кубани очищено свыше 26 километров береговой линии. Собрано 4192,3 тонны загрязненного песка и грунта, обследовано 24 квадратных километра акватории. В порту Анапа собрано 4 тонны нефтеводяной смеси. На месте работают 6081 человек и 311 единиц техники.