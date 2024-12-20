Сигнал бедствия в Керченском проливе подало судно с сирийцами и египтянами

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе, сообщила Южная транспортная прокуратура.

Как уточнило ведомство вечером 20 декабря, после подачи сигнала бедствия судном Gam Express прокуратура «контролирует исполнение законодательства в сфере безопасности мореплавания и соблюдение прав членов экипажа».

ТАСС со ссылкой на Союз моряков уточнил, что судно ходит под флагом Гвинеи-Бисау. На борту находятся 16 членов экипажа из Сирии и Египта. Сигнал бедствия был передан у порта «Кавказ». На борту отсутствуют продукты питания и питьевая вода, а зарплату экипажу последний раз выплатили в августе. Сейчас моряки надеются зайти в порт.

«Фонтанка» писала, что меньше недели назад, 15 декабря, в Керченском проливе потерпели крушение сразу два танкера с мазутом. Часть мазута попала в море, в результате чего в Анапе из-за загрязнения был введен режим чрезвычайной ситуации. К вечеру 18 декабря было собрано около 100 тонн нефтепродуктов .