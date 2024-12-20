На побережье Краснодарского края вновь обнаружили выбросы мазута после крушения танкеров

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые участки загрязнения и повторные выбросы мазута, который перевозили танкеры, потерпевшие бедствие в Керченском заливе. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Повторное загрязнение береговой линии нефтепродуктами обнаружили на отрезке примерно в 4 километра возле поселка Веселовка рядом с озером Соленое. Кроме того, места выброса мазута заметили вблизи заповедника «Большой Утриш», расположенного в Анапе.

Как передает оперштаб Краснодарского края, 20 декабря водолазам удалось изучить затонувшую носовую часть танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге. Специалисты Морской спасательной службы обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов из танков». Для сбора мазута на этих участках водной поверхности установлены боновые заграждения.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Эвакуацию экипажей завершили уже утром 16 декабря. На первом судне один человек скончался от переохлаждения. В результате крушения часть мазута вылилась в море, после чего его стало выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе из-за выброса мазута ввели режим ЧС. К вечеру 18 декабря было собрано около 100 тонн нефтепродуктов.