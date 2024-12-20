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Происшествия На побережье Краснодарского края вновь обнаружили выбросы мазута после крушения танкеров

На побережье Краснодарского края вновь обнаружили выбросы мазута после крушения танкеров

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2 комментария

В Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили новые участки загрязнения и повторные выбросы мазута, который перевозили танкеры, потерпевшие бедствие в Керченском заливе. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщает оперштаб Краснодарского края.

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Повторное загрязнение береговой линии нефтепродуктами обнаружили на отрезке примерно в 4 километра возле поселка Веселовка рядом с озером Соленое. Кроме того, места выброса мазута заметили вблизи заповедника «Большой Утриш», расположенного в Анапе.

Отмечается, что под постоянным контролем оперативного штаба находятся 70 километров прибрежной зоны Темрюкского района и Анапы. Мониторинговые группы оперативно передают информацию при обнаружении загрязнённых участков, чтобы организовывать своевременную очистку территорий.

Как передает оперштаб Краснодарского края, 20 декабря водолазам удалось изучить затонувшую носовую часть танкера «Волгонефть-212», приписанного к порту в Петербурге. Специалисты Морской спасательной службы обнаружили «незначительный выход нефтепродуктов из танков». Для сбора мазута на этих участках водной поверхности установлены боновые заграждения.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с мазутом. Эвакуацию экипажей завершили уже утром 16 декабря. На первом судне один человек скончался от переохлаждения. В результате крушения часть мазута вылилась в море, после чего его стало выбрасывать на берег. 17 декабря в Анапе из-за выброса мазута ввели режим ЧС. К вечеру 18 декабря было собрано около 100 тонн нефтепродуктов.

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Комментарии
2
282905187
59 минут
Почему танкеры не поднимают? Летом потеплеет и это все наверх попрет. Всему побережью хана будет. Хотя и так уже...
ixform
1 час
соберите весь мазут завтра ещё добавится нужно всё изгваздать в мазуте
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