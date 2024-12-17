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Происшествия Общество В Краснодарском крае создан штаб волонтеров для очистки берега от мазута. Посмотрите, как они работали

В Краснодарском крае создан штаб волонтеров для очистки берега от мазута. Посмотрите, как они работали

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7 комментариев

В Краснодарском крае создан единый штаб волонтеров для очистки берега от мазута. Об этом 17 декабря сообщает оперштаб региона.

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Единый штаб волонтеров, участвующих в очистке побережья, будет располагаться в поселке Витязево. В него смогут обратиться все желающие принять участие в ликвидации нефтяных загрязнений. Волонтеров просят иметь при себе перчатки, мешки, лопаты, теплую одежду и обувь. В случае отсутствия необходимого инвентаря их обеспечат инструментами на месте. Также для добровольцев оборудуют пункты питания и обогрева.

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Пляжи Анапы сегодня убирали около 600 волонтеров. В среду количество задействованных в уборке на всех пострадавших территориях увеличат до 1000 человек и удвоят число техники. 18 декабря планируют пройти и очистить еще 5–10 км берега и продолжить мониторинг возможных новых или повторных выбросов мазута.

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Между тем МЧС опубликовало видео очистки берега уже в позднее время — когда сгустились сумерки. В службе также подвели итоги за день: спасатели и волонтеры расчистили 4,2 километра береговой линии и собрали 12,6 тонны нефтепродуктов.

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В Анапе на Бугасской косе устанавливаются ограничивающие боны. На месте более 700 специалистов и 60 единиц техники. Работы осложняет сильный ветер и осадки.

Помимо сбора мазута, волонтеры спасают птиц, попавших в мазут после крушения двух танкеров «Волгонефть». Пернатых моют с мылом и делают им ванны. В настоящий момент проводится обзвон зоопарков, готовых приютить птиц, пострадавших из-за разлива нефтепродуктов.

В 08:57 воскресенья возле мыса Такиль в южной части Керченского пролива потерпел бедствие танкер «Волгонефть-212», приписанный к порту Петербурга. У судна произошел разлом корпуса. В этот момент были штормовые условия: скорость ветра — до 24 м/с, а волны достигали 3 м. Около часа дня корма судна ушла под воду. Владелец судна Константин Сельков выезжал на место крушения. С танкера «Волгонефть-212» еще днем в воскресенье эвакуировали 13 моряков. Один из них погиб.

В том же районе в 10:20 потерпел крушение танкер «Волгонефть-239», тоже перевозивший мазут. Волнами корму судна отнесло к берегу в район мыса Панагия, где она села на грунт в 80 метрах от береговой черты. Операцию по спасению экипажа судна продолжили в понедельник. На данный момент все 14 человек спасены, и эвакуация экипажа завершена.

О том, что происходило с танкерами в Керченском проливе 15 декабря, читайте в материале «Фонтанки».

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ПО ТЕМЕ
Очистка берега Мазут Нефтепродукты Загрязнение Краснодарский край Анапа ЧС Крушение танкеров Разлив мазута
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Комментарии
7
В д. Гадюкино - дожди.
32 минуты
А собственник и бенефициар перевозок заплатить не хочет?
282694747
28 минут
Нефтесборочных судов у великой державы нет?Вспоминаем Курск???
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