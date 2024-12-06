Спроса нет, но вы держитесь. «Автозавод „Санкт-Петербург“ редактирует план производства из-за низких продаж

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

«Автозавод „Санкт-Петербург“, выпускающий автомобили под брендом XCITE, за 2024 год произвел почти 20 тысяч машин, но продал только четверть этого объема. Разогнать конвейер на бывшей площадке Nissan не проблема, вот только раскупать машины российские водители не торопятся. Власти города видят главную задачу в сохранении рабочих мест и обещают не оставлять завод без поддержки.

Визит губернатора Александра Беглова на «Автозавод „Санкт-Петербург“ состоялся 6 декабря. Официальным поводом стал тест-драйв новой модели XCITE X-Cross 8, которая меньше месяца назад поступила в продажу. Губернатор осмотрел автомобили и несколько минут поговорил с трудовым коллективом. „Цвета очень хорошие, красивые“, — похвалил он новенькие XCITE. Не обошлось и без шпилек в адрес прежнего собственника. По словам Александра Беглова, в японском концерне Nissan „теперь кусают локти и ищут пути возвращения“. „Но поезд уже ушел“, — заявил он. Поздравляя рабочих с Новым годом, глава города пожелал им хороших продаж и пообещал, что город будет помогать заводу.

Возможно, у работников завода в этот момент возникло легкое ощущение дежавю. Ровно два года назад Александр Беглов приезжал на площадку, чтобы объявить о перезапуске оставленного японцами предприятия. Тогда предприятие еще стояло в законсервированном виде, а оборудование было закрыто чехлами. Сейчас конвейер движется, по дорожкам бодро снуют роботизированные тележки, подвозящие детали. Правда, пока загружен только сборочный цех, где в готовые машины превращают приехавшие с Востока машинокомплекты. Цеха сварки и покраски все еще стоят без дела.

Путь к возобновлению производства оказался непростым. Когда взявший шефство над петербургским заводом «АвтоВАЗ» попал под санкции, его партнёр из Поднебесной прекратил поставки машинокомплектов. Вместо запланированных 10 тысяч машин, с конвейера сошло около сотни, после чего предприятие вновь вернулось государству, и лишь в конце 2023 года опять начало работать, теперь уже под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург». Весной 2024 года только что сошедшую с конвейера модель XCITE X-Cross 7 показали губернатору.Тогда Александр Беглов сообщил, что в 2024 году предприятие выпустит 25 тысяч автомобилей.

Но планы пришлось скорректировать в меньшую сторону. «Производство XCITE мы начали в ноябре 2023 года. На данный момент произвели порядка 20 тысяч автомобилей XCITE X-Cross 7 и XCITE X-Cross 8», — сообщил журналистам. 6 декабря директор предприятия Иван Миронов. До конца года это число вряд ли существенно изменится. Планы на будущий год пока не утверждены. «По следующему году обсуждаем с партнером финансовые параметры и ориентируемся на наш рынок», — сказал директор завода. А «рынок сейчас сильно падает», — уточнил он.

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







По словам Ивана Миронова, из 20 тысяч сошедших с конвейера авто продано пока только пять тысяч. С учетом того, что первые XCITE поступили в салоны лишь в начале мая, это количество было реализовано за полгода. Если ситуация на рынке не изменится, то можно предположить, что выпуск в 2025 году составит около 10 тысяч авто. «Мы можем и 30 и 40 тысяч машин произвести, но поставить машины на склад — это замороженные деньги, бизнес так не работает. Иметь такой большой запас не позволяют финансовые возможности», — добавил он.

Расширение линейки тоже не стоит на повестке дня. «Новые модели мы обсуждаем, но на следующий год пока не планируется новых моделей», — сообщил Иван Миронов. Ранее в профильных телеграм-каналах появилось предположение, что на площадке обсуждают сборку третьего поколения Renault Logan и Sandero под под маркой Xcite. Однако топ-менеджер эту информацию не подтвердил. Собеседник «Фонтанки», знакомый с планами предприятия, говорит, что такая возможность рассматривалась, но в итоге от этого отказались.

О возвращении к объемам производства, которые были при Nissan (около 44 тысяч машин в год в 2021 году), а тем более о полной загрузке предприятия (заявленная мощность — 110 тысяч) речи пока не идет. «Мы сейчас работаем по методу крупноузловой сборки. Максимальная мощность в таком режиме 50-60 тысяч [машин в год]. Собирать 110 тысяч можно, когда конвейер работает целиком — линия окраски, сварки и линия сборки. Но пока на следующий год мы не планируем приступать к мелкоузловой сборке», — сказал Иван Миронов.

Не сильно продвинулось предприятие и в усилении локализации, хотя такое обсуждение с восточным партнером ведется, добавил он. Ранее топ-менеджер говорил, что местные поставщики могли бы выпускать для «Автозавода „Санкт-Петербург“ стекла, колеса, аккумуляторные батареи, сиденья, бампера. Кроме того, предприятие вошло в самарский автокластер, возглавляемый „АвтоВАЗом“.

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Замкнутый круг

Вопрос о том, почему россияне не хотят покупать произведенные в Петербурге машины, можно назвать риторическим. По подсчетам «Автостата» с января по ноябрь в России было реализовано 1,5 миллиона новых легковых машин. Это на 54% больше, чем годом ранее, и даже сопоставимо с уровнем 2019 года. Но машины за пять лет стали куда дороже. Например, тогда стоимость самой популярной модели Lada Granta начиналась от 456 900 рублей, сейчас — 1,04 млн рублей. Не удивительно, что водители предпочитают более бюджетные модели — из линейки того же тольяттинского концерна, либо китайских автопроизводителей. На фоне роста ключевой ставки ситуация ухудшилась: в ноябре авторынок показал наименьший результат за девять месяцев и сократился на 28,8% в сравнении с октябрем.Даже лидер отрасли «АвтоВАЗ» подумывает сократить производственный план на 2025 год.

Снижения цен на машины петербургской сборки пока ждать не стоит. Напомним, на момент запуска продаж кроссовер XCITE X-Cross предлагался за 2,5 млн рублей, XCITE X-Cross 8 — 2,9 млн рублей. По мнению Ивана Миронова, такая цена для своего сегмента является рыночной. Но поскольку расчет за машинокомлекты с восточным партнером идет в иностранных валютах, а курс юаня и доллара только растет, удешевление машин маловероятно.

Запуская продажи XCITE X-Cross 7, дилеры планировали, в том числе, делать упор на более высоком качестве сделанной в Петербурге продукции, чем у аналогичной, доставленной прямиком из Китая, и удобство гарантийного обслуживания. Но, как выяснилось, местная сборка не панацея от дефектов. « У нас тоже есть отзывные компании по нескольким причинам. Машинокомплекты от партнера проходят строгий входной контроль, но бывает, что возникают сбои на стороне партнера», — объяснил Иван Миронов. В октябре 2024 года «Автозавод „Санкт-Петербург“ отозвал около 2 тысяч XCITE из-за возможных дефектов в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС и датчика скорости.

Начальник направления развития производства «Автозавода „Санкт-Петербург“ Борис Мезенцев считает, что на рост спроса будут влиять и другие факторы, в том числе повышение утилизационного сбора (отечественным производителям его компенсируют — прим.ред.). Но чтобы претендовать на полный пакет мер господдержки, придется усиливать локализацию. Запуск цехов окраски, штамповки и литья открыл бы для предприятия „новые двери и новые преференции“, считает он. Но для увеличения локализации нужны инвестиции, а вкладываться без гарантии стабильного спроса рискованно. Получается замкнутый круг, резюмирует он. Так что пока предприятие занимается повышением внутренней эффективности: например, повышая автоматизацию.

Поможет ли государство?

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Александр Беглов в беседе с руководством завода интересовался другими цифрами, а именно сколько получают сотрудники. По словам Ивана Миронова, средняя заработная плата 130 тысяч рублей, рабочий на конвейере получает 92 тысяч рублей. «Выполняем основную задачу — сохранение трудового коллектива», — сказал он. «Это самое главное», — отозвался губернатор. Сейчас на предприятии трудятся около 1100 человек. Для сравнения, при Nissan было примерно 2000. Непосредственно в цеху, по словам Бориса Мезенцева, работает 200-300 рабочих.

По словам Ивана Миронова, предприятие рассчитывает на государство как на потенциального покупателя: обе модели XCITE внесены в перечень Минпромторга как рекомендованные для закупок государственными и муниципальными служащими. «Первую партию 20 автомобилей в „Автопредприятие Смольного“ поставили в ноябре», — отметил Иван Миронов. Спикер Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский, посетивший завод вместе с Александром Бегловым, сообщил, что всего город заказал 80 машин. «Тест-драйв будем проводить на себе и будем продвигать дальше наши автомобили», — подчеркнул он.

Александр Беглов напомнил еще об одной мере поддержки — льготных займах под 5% годовых, которые в рамках программы поддержки «Автотранспорт и спецтехника для бизнеса» Фонд микрофинансирования выдает предпринимателям на покупку авто петербургской сборки. Займы предоставляются на срок до 36 месяцев в размере до 5 млн рублей. Сейчас в работе находятся пять заявок, уточнили в пресс-службе Смольного.

Ранее глава комитета по промышленной политике Александр Ситов на форуме «Российский промышленник», рассуждая о ситуации в петербургском автопроме, заявил, что изменения в 223 ФЗ, которые вступят в силу с 1 января 2025 года, могут оказать позитивное влияние на рынок. Речь идет о введении преференций для российской продукции при закупках компаний с госучастием. Сейчас они действуют только на закупки для государственных и муниципальных нужд. «Возникнет нормальная конкуренция с китайским автопромом и в разы увеличатся закупки», — сказал он. Отвечая на вопрос, подпадает ли под эти преференции продукция «Автозавода „Санкт-Петербург“, чиновник ответил, что „цель в этом“. Впрочем, на самом предприятии пока затруднились оценить влияние нововведения.

Борис Мезенцев в беседе с губернатором выразил надежду, что XCITE помимо продаж госструктурам и частным лицам также найдут призвание в сервисах такси. Один из автомобилей, показанных Александру Беглову, был окрашен в фирменные цвета «Яндекс.Такси». «Фонтанка» обратилась в пресс-службу «Яндекса» о предполагаемых объемах закупок, но на момент публикации ответ не получила. Ранее компания договорилась, что закупит в 2024 году 10 тысяч автомобилей Lada у «АвтоВАЗа».

Галина Бояркова,