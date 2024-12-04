Продажи автомобилей в ноябре показали наименьший результат за 9 месяцев

Аналитики отмечают, что в ноябре было реализовано 121,9 тысячи новых автомобилей против 171,2 тысячи в октябре. Меньше было продано только в январе и феврале (80,2 тысячи и 104 тысячи штук соответственно). Тем не менее по итогам 11 месяцев 2024 года авторынок вырос на 54% и составил 1,448 млн штук.