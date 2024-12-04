Продажи автомобилей в ноябре показали наименьший результат за 9 месяцев

Продажи автомобилей в ноябре в России сократились на 28,8% и стали наименьшими за последние 9 месяцев, 4 декабря сообщает Автостат.
Аналитики отмечают, что в ноябре было реализовано 121,9 тысячи новых автомобилей против 171,2 тысячи в октябре. Меньше было продано только в январе и феврале (80,2 тысячи и 104 тысячи штук соответственно). Тем не менее по итогам 11 месяцев 2024 года авторынок вырос на 54% и составил 1,448 млн штук.
Лидером рынка в ноябре традиционно стала LADA — было куплено 37,9 тысячи автомобилей автогиганта.
На втором месте китайский Haval с результатом в 15,4 тысячи штук, следом идут Chery и Geely (продано 11,1 и 10,2 тысячи штук соответственно), на долю Changan пришлось 6,3 тысячи проданных автомобилей.
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