Больше не секрет Полишинеля. Как «АвтоВАЗ» будет возрождать производство на заводе Nissan c помощью китайцев

Галина Бояркова/«Фонтанка.ру»

Петербургский завод Nissan, отданный японским концерном Минпромторгу за 1 евро, вновь запустит конвейер во второй половине 2023 года. Шефство над предприятием возьмет прежний собрат по альянсу Renault — Nissan «АвтоВАЗ». Но без китайских партнеров не обойдется. Корреспондент «Фонтанки» побывал на заводе-призраке и понаблюдал за передачей эстафеты новой команде.



Новогодний подарок в виде новостей о скором возобновлении производства работникам Nissan принесли губернатор Петербурга Александр Беглов и глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов, посетившие предприятие 21 декабря. На встречу с трудовым коллективом пригласили и прессу — хорошие новости про автопром по нынешним временам в большом дефиците.



Пока руководство города и завода совещалось за закрытыми дверями, журналисты получили возможность осмотреть наследство, оставленное японцами.

Предприятие, остановившееся еще весной из-за перебоев с поставками комплектующих, превратилось в завод-призрак. С фасада исчезли яркие буквы Nissan, хотя их контуры на стене все еще просматриваются. Конвейер остановлен, часть оборудования вовсе закрыта чехлами, в когда-то шумных производственных цехах почти полная тишина — хотя запас берушей все еще к услугам посетителей. Прежде обязательные защитные шлемы и яркие жилеты посетителям не выдают — между неработающими линиями можно передвигаться свободно.



Вроде бы все на месте — штамповочное производство, линии окраски, сварки, сборки, но выпускать здесь машины Nissan уже не получится, даже если очень захотеть. Деталей, которых не хватало для сборки, так и не появилось. «В машине 1 500 деталей — одной нет, и всё. Китайский аналог не поставишь, нельзя съездить на базар и прикрутить», — объясняет один из рабочих журналистам. К тому же, уходя, японцы отключили предприятие от своих ИТ-систем, без которых завод работать не будет.

Но тут вся надежда на «АвтоВАЗ». Будучи до недавнего времени частью альянса Renault — Nissan, предприятие знакомо, как минимум, с системами контроля качества, обучения персонала и другими особенностями производственного процесса. Собеседники «Фонтанки» сходятся на том, что перенастроить оборудование для производства других машин возможно. Правда, высокие технологии могут сыграть злую шутку: переобучить людей проще, чем перепрограммировать роботов.



«А как они будут ремонтировать, если нет запчастей?» — в ожидании спикеров спрашивали друг друга журналисты. «Кувалдой, у нас же все так делается», — пошутил на злобу дня один из коллег.

Работники завода собирались отдельной группой. Всего на встречу с губернатором и новым руководством пришло около 50 человек более чем из 2000, трудившихся на заводе. Сами сотрудники признают, что собирались как на праздник — кто-то в парикмахерскую сходил, кто-то постирал фирменную куртку, кто-то отпросился с подработки, которую нашел на время простоя. Впрочем, многие пришли не столько узнать новости из первых рук, сколько пообщаться с коллегами, которых не видели уже несколько месяцев. А вот по японскому бренду особой тоски нет. «Мы рады, что предприятие скоро заработает, не так важно, что производить», — говорит другой сотрудник.



Представителей прежнего японского руководства на встрече не было. По словам их коллег, материнская компания предложила экспатам перевод в другие страны, но предложение пока приняли не все: с одной стороны, специалисты не хотят бросать завод без своего контроля, с другой — опасаются зависнуть в России на неопределенный срок.

Наконец после почти двухчасового ожидания к рабочим вышли Александр Беглов и Максим Соколов. Общение происходило в режиме монолога, о чем, по словам рабочих, их предупредили заранее. Губернатор пообещал коллективу сохранение мест и заработной платы. Максим Соколов сделал упор на родственные связи между бывшим заводом Nissan и «АвтоВАЗом». «Жизнь так складывается, что нам суждено идти вместе», — сказал он. К слову, и для самого Максима Соколова предприятие отнюдь не чужое: в составе команды Валентины Матвиенко он курировал строительство японского завода, а затем бывал здесь в качестве вице-губернатора Петербурга. «В третий раз возвращается на площадку, чтоб она заработала», — рекомендовал коллективу бывшего подчиненного Александр Беглов.



Подробностями новой жизни завода, который теперь официально станет третьей площадкой «АвтоВАЗа», Александр Беглов и Максим Соколов поделились уже с журналистами.

Производство на площадке должно возобновиться во второй половине 2023 года. Выпускать автомобили будут под брендом Lada. «Машины будут отечественными», — заявил Максим Соколов. Но есть нюанс — помогать в перезапуске завода будут китайские партнеры. «Не стоит делать из этого секрет Полишинеля. Хотя ведём переговоры со многими производителями в Южно-Азиатском регионе, но наибольшего успеха достигли с китайскими производителями. Но, может, это будет не одна компания», — сказал Максим Соколов.



Что это будут за модели и сколько они будут стоить, пока тайна. «Эти автомобили будут современными, качественными, с высокими потребительскими достоинствами и с высочайшими стандартами безопасности», — пообещал Максим Соколов. Также они не будут конкурировать с собственной линейкой «АвтоВАЗа», добавил он. Удастся ли выйти на те же объемы выпуска, что обеспечивал Nissan (44 тыс. в 2021 году), пока неясно, но во всяком случае число работников сокращать не планируется.

Александр Беглов не стал скрывать, что Смольный беспокоит вопрос локализации. «Главное, чтобы это не были шины и двери», — сказал он. Иными словами, чтобы новый российско-китайский консорциум не оставил без работы кластер поставщиков, прежде обеспечивавший деталями Nissan.

Начать придется с крупноузловой или отверточной сборки, признал Максим Соколов. Но затем появится и мелкоузловая. «В целом мы нацелены в достаточно короткие сроки достичь того же уровня локализации, что был на Nissan, — 1500 баллов», — отметил он. А в будущем и достичь уровня самого «АвтоВАЗа» — 4000 баллов. К тому же уровень локализации является условием для получения компенсации утильсбора, без которой продукция рискует оказаться неконкурентоспособной. Впрочем, как этого добиться — вероятно, еще будет обсуждаться с китайскими партнерами.



Пока же известно, что петербургский завод останется отдельным юридическим лицом и будет платить налоги в бюджет Петербурга. Перезаключать специнвестконтракт с Минпромторгом не понадобится — он изначально был подписан с «АвтоВАЗом», который входил в альянс Renault — Nissan, пояснил Максим Соколов.

