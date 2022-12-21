Беглов: Смольный ведёт переговоры о перезапуске ещё одного автозавода

Власти Петербурга ведут переговоры о перезапуске ещё одного автомобильного предприятия. Об этом 21 декабря заявил губернатор Александр Беглов в ходе визита на бывший завод Nissan.



«Договорились по одному предприятию, сейчас переговоры идут по другому предприятию. Думаю, производство возобновим», — сказал он. О каком заводе идет речь, губернатор не уточнил.



Среди возможных вариантов могут быть Hyundai, который законсервирует завод в Петербурге и с января начнет увольнять сотрудников, а также Toyota, который уже расстался с сотрудниками и законсервировал завод.

