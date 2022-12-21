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    Улицы Петербурга превратились в каток

    Беглов: Смольный ведёт переговоры о перезапуске ещё одного автозавода

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    Власти Петербурга ведут переговоры о перезапуске ещё одного автомобильного предприятия. Об этом 21 декабря заявил губернатор Александр Беглов в ходе визита на бывший завод Nissan.

    «Договорились по одному предприятию, сейчас переговоры идут по другому предприятию. Думаю, производство возобновим», — сказал он. О каком заводе идет речь, губернатор не уточнил.

    Среди возможных вариантов могут быть Hyundai, который законсервирует завод в Петербурге и с января начнет увольнять сотрудников, а также Toyota, который уже расстался с сотрудниками и законсервировал завод.

    «АвтоВАЗ» в перезапуске ещё одной площадки в Петербурге участвовать пока не планирует, уточнил его глава Максим Соколов.

    Ранее стало известно, что завод Nissan возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа» и наладит выпуск автомобилей в партнёрстве с китайскими производителями.

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