Беглов: Смольный ведёт переговоры о перезапуске ещё одного автозавода

Власти Петербурга ведут переговоры о перезапуске ещё одного автомобильного предприятия. Об этом 21 декабря заявил губернатор Александр Беглов в ходе визита на бывший завод Nissan.
«Договорились по одному предприятию, сейчас переговоры идут по другому предприятию. Думаю, производство возобновим», — сказал он. О каком заводе идет речь, губернатор не уточнил.
Среди возможных вариантов могут быть Hyundai, который законсервирует завод в Петербурге и с января начнет увольнять сотрудников, а также Toyota, который уже расстался с сотрудниками и законсервировал завод.
«АвтоВАЗ» в перезапуске ещё одной площадки в Петербурге участвовать пока не планирует, уточнил его глава Максим Соколов.
Ранее стало известно, что завод Nissan возобновит производство под управлением «АвтоВАЗа» и наладит выпуск автомобилей в партнёрстве с китайскими производителями.