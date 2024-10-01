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Авто Неприятные новости для владельцев кроссовера Xcite. «Автозавод СПб» отзывает почти 2 тысячи автомобилей

Неприятные новости для владельцев кроссовера Xcite. «Автозавод СПб» отзывает почти 2 тысячи автомобилей

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ООО «Автозавод Санкт-Петербург» (бывший Nissan) отзывает 1858 кроссоверов бренда Xcite X-Cross 7, выпущенных с начала ноября прошлого года по начало июня текущего, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Росстандарт 1 октября.

1,15 тысячи автомобилей отзываются из-за возможных дефектов в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Росстандарт предупреждает, что в автомобилях может некорректно работать микрофон системы. Еще в 708 автомобилях той же модели могут быть повреждены провода датчика скорости.

Владельцев автомобилей с возможными дефектами автозавод проинформирует письмом или по телефону.

Автозавод работает на площадке, ранее принадлежавшей «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». После того, как японский концерн ушел с рынка РФ, завод передали подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В 2023 году его за 1 евро выкупил «Автоваз». Под именем «Лада Санкт-Петербург» завод начал в прошлом году производство автомобилей LADA X-Cross 5, но до покупателя они так и не дошли. После того, как осенью прошлого года компания попала под санкции США, завод вернулся к государству и был переименован в «Автозавод Санкт-Петербург».

В марте 2024 года завод объявил о начале сборки автомобилей уже под брендом Xcite, продажи которых стартовали в России 27 мая. Как собирают Xcite X-Cross 7, «Фонтанка» уже рассказывала и показывала. На ПМЭФ-2024 было подписано соглашение о сотрудничестве между Петербургом и ООО «Автозавод Санкт-Петербург», тогда в инвестпроект собирались привлечь до 4,5 млрд рублей.

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Комментарии
1
инкогнитто
2 минуты
Так себе пиар
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