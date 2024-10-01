Неприятные новости для владельцев кроссовера Xcite. «Автозавод СПб» отзывает почти 2 тысячи автомобилей

1,15 тысячи автомобилей отзываются из-за возможных дефектов в работе модуля вызова экстренных служб ЭРА-ГЛОНАСС. Росстандарт предупреждает, что в автомобилях может некорректно работать микрофон системы. Еще в 708 автомобилях той же модели могут быть повреждены провода датчика скорости.

Автозавод работает на площадке, ранее принадлежавшей «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС». После того, как японский концерн ушел с рынка РФ, завод передали подведомственному Минпромторгу ФГУП «НАМИ». В 2023 году его за 1 евро выкупил «Автоваз». Под именем «Лада Санкт-Петербург» завод начал в прошлом году производство автомобилей LADA X-Cross 5, но до покупателя они так и не дошли. После того, как осенью прошлого года компания попала под санкции США, завод вернулся к государству и был переименован в «Автозавод Санкт-Петербург».