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Авто Бизнес Смольный: проект межрегионального автокластера Петербурга, Ленинградской и Калужской областей не продвинулся

Смольный: проект межрегионального автокластера Петербурга, Ленинградской и Калужской областей не продвинулся

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4 комментария

Идея Минэкономразвития по созданию межрегионального автомобильного кластера с участием Петербурга, Ленинградской и Калужской областей поставлена на паузу. Об этом сообщил замглавы комитета по промышленной политике Петербурга Алексей Яковлев в ходе форума «Российский промышленник» 27 ноября.

«Это была инициатива АГР вместе с Калужской областью, потому что, как мы знаем, Volkswagen тоже находится в их владении. На данный момент этот проект не продвинулся», — сказал он. По словам чиновника, вместо этого предприятия Петербурга и Ленобласти, включая производителей компонентов и бывший завод Nissan (сейчас «Автозавод Санкт-Петербурга»), вошли в автокластер Самарской области, сформированный вокруг «АВТОВАЗа».

Идею создать межрегиональный кластер автомобильной промышленности между Петербургом, Ленинградской и Калужской областями выдвинул министр экономического развития Максим Решетников на совещании с Владимиром Путиным по агломерации Петербурга и Ленинградской области в начале 2024 года. Правительство Ленинградской области поддержало инициативу.

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Комментарии
4
gatsby55
23 минуты
Ну, почему же не продвинулся. Его вантузом толкают и он двигается. Все иностранцы приличные разбежались.
Отец Родной
26 минут
Дискредитация сплошная
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