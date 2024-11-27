Смольный: проект межрегионального автокластера Петербурга, Ленинградской и Калужской областей не продвинулся

Идея Минэкономразвития по созданию межрегионального автомобильного кластера с участием Петербурга, Ленинградской и Калужской областей поставлена на паузу. Об этом сообщил замглавы комитета по промышленной политике Петербурга Алексей Яковлев в ходе форума «Российский промышленник» 27 ноября.

«Это была инициатива АГР вместе с Калужской областью, потому что, как мы знаем, Volkswagen тоже находится в их владении. На данный момент этот проект не продвинулся», — сказал он. По словам чиновника, вместо этого предприятия Петербурга и Ленобласти, включая производителей компонентов и бывший завод Nissan (сейчас «Автозавод Санкт-Петербурга»), вошли в автокластер Самарской области, сформированный вокруг «АВТОВАЗа».