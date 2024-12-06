«Рынок сейчас падает». «Автозавод Санкт-Петербург» рассказал, сколько машин соберёт в 2024 году

«Автозавод Санкт-Петербург» до конца 2024 года рассчитывает собрать 20 тысяч машин XCITE. Об этом рассказал 6 декабря директор предприятия Иван Миронов в ходе пресс-брифинга. Такое количество планируется произвести с учётом автомобилей, собранных в конце 2023 года: выпуск XCITE начался в ноябре прошлого года, напомнил он.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что в этом году с конвейера «Автозавода Санкт-Петербург» сойдут 25 тысяч машин.

По словам Ивана Миронова, планы на 2025 год пока не утверждены и будут зависеть от объема продаж. «Рынок сейчас падает», — пояснил он. Пока, по его словам, удалось продать пять тысяч выпущенных машин XCITE.

«Автозавод Санкт-Петербург» выпускает кроссоверы XCITE X-Cross 7 и XCITE X-Cross 8 на площадке бывшего завода Nissan в Каменке. После ухода японского концерна предприятие возобновило работу как «Lada Санкт-Петербург» под управлением АВТОВАЗа, но после попадания российского автопроизводителя под санкции его партнёр из Поднебесной прекратил поставки машинокомплектов. После этого АВТОВАЗ вернул петербургское предприятие НАМИ, и оно возобновило работу под вывеской «Автозавод Санкт-Петербург».