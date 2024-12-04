АВТОВАЗ рассматривает сокращение производственного плана на 2025 год

АВТОВАЗ обдумывает идею сократить производственный план на 2025 год, 4 декабря сообщает « Интерфакс ». Об этом в неформальной обстановке во время форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.

Как отметил Соколов, планируя объемы предстоящего производства, руководящий орган основывался на результатах продаж на конец октября — начало ноября, однако в ноябре ситуация негативно изменилась. Он подчеркнул, что АВТОВАЗ будет тщательно отслеживать ситуацию на рынке и, возможно, совету директоров предложат пересмотреть производственный план на следующий год. Пока что он утвержден в том же объеме, как и в текущем — 500 тыс. автомобилей.