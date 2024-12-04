АВТОВАЗ рассматривает сокращение производственного плана на 2025 год

АВТОВАЗ обдумывает идею сократить производственный план на 2025 год, 4 декабря сообщает «Интерфакс». Об этом в неформальной обстановке во время форума ВТБ «Россия зовет!» заявил президент АО «АВТОВАЗ» Максим Соколов.
Согласно плану, официально утвержденному советом директоров в ноябре, автогигант предполагал произвести в 2025 году 500 тысяч автомобилей.
Как отметил Соколов, планируя объемы предстоящего производства, руководящий орган основывался на результатах продаж на конец октября — начало ноября, однако в ноябре ситуация негативно изменилась. Он подчеркнул, что АВТОВАЗ будет тщательно отслеживать ситуацию на рынке и, возможно, совету директоров предложат пересмотреть производственный план на следующий год. Пока что он утвержден в том же объеме, как и в текущем — 500 тыс. автомобилей.
Ранее «Фонтанка» писала, что рынок автомобилей в РФ в ноябре показал наименьший результат за 9 месяцев и сократился на 28,8% в сравнении с октябрем.
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