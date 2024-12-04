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Происшествия Кадыров подтвердил утренний удар дрона по полку Ахмата Кадырова в Грозном. Есть пострадавшие

Кадыров подтвердил утренний удар дрона по полку Ахмата Кадырова в Грозном. Есть пострадавшие

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9 комментариев

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил утренний удар дрона по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в Грозном. БПЛА атаковал центр чеченской столицы в среду, 4 декабря, и задел крышу здания Полка полиции.

В результате атаки, по словам Кадырова, пострадали мирные люди.

«Куда угодно дроном ударяют… — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. — Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка… Пострадали мирные люди» (цитата по РИА Новости). Количество пострадавших и степень тяжести ранений не уточняются.

Ранее в связи с атакой БПЛА Рамзан Кадыров предложил выставлять «на крыши объектов» пленных солдат ВСУ. «Пусть охраняют нашу территорию», — заявил он.

Первый раз с начала войны Чечня подверглась атаке дронов 29 октября этого года. Кадыров тогда сообщал, что целью атаки стал Университет спецназа имени Путина в Гудермесе.

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Рамзан Кадыров Атака беспилотника Дроны БПЛА Грозный ППСН Ахмат Кадыров
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Комментарии
9
07.10.1952
39 минут
Куратор Адам, хорошо покушав, всё проспал
Заливщик голосовых планок
35 минут
Всего один вопрос - таки, что делает славный Полк Кадырова(ТМ) в городе-герое Грозном(ТМ)?
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