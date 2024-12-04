Кадыров подтвердил утренний удар дрона по полку Ахмата Кадырова в Грозном. Есть пострадавшие

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил утренний удар дрона по казарме Полка полиции специального назначения (ППСН) имени Ахмата Кадырова в Грозном. БПЛА атаковал центр чеченской столицы в среду, 4 декабря, и задел крышу здания Полка полиции.

«Куда угодно дроном ударяют… — сказал Кадыров в ходе прямой линии с жителями региона. — Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили автозаправку, крышу полка… Пострадали мирные люди» ( цитата по РИА Новости). Количество пострадавших и степень тяжести ранений не уточняются.

Первый раз с начала войны Чечня подверглась атаке дронов 29 октября этого года. Кадыров тогда сообщал, что целью атаки стал Университет спецназа имени Путина в Гудермесе.