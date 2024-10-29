Кадыров осмотрел атакованный дронами Университет спецназа имени Путина в Гудермесе

Глава Республики Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Гудермес и осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Об этом вечером 29 октября он сообщил в своем телеграм-канале.

«Благо, повреждения незначительны», — написал Кадыров и добавил, что дал поручения «ответственным лицам». Здание, по его словам, будет приведено «в надлежащий вид в кратчайшие сроки».

По мнению Кадырова, «инцидент с беспилотниками» доказывает, что решение Путина о проведении СВО было «единственно верным». Иначе военные действия развернулись бы на российских землях, пишет Кадыров.

«Пользуясь случаем», Кадыров также обратился к мужской части населения Чечни и отметил, что «лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск». Таким образом они, по его мнению, смогут «доказать свою приверженность к религии и национальным интересам на поле боя».