Кадыров осмотрел атакованный дронами Университет спецназа имени Путина в Гудермесе

Глава Республики Чечни Рамзан Кадыров прибыл в Гудермес и осмотрел подвергшееся утром атаке БПЛА здание Российского университета спецназа имени Владимира Путина. Об этом вечером 29 октября он сообщил в своем телеграм-канале.
«Благо, повреждения незначительны», — написал Кадыров и добавил, что дал поручения «ответственным лицам». Здание, по его словам, будет приведено «в надлежащий вид в кратчайшие сроки».
По мнению Кадырова, «инцидент с беспилотниками» доказывает, что решение Путина о проведении СВО было «единственно верным». Иначе военные действия развернулись бы на российских землях, пишет Кадыров.
Сама атака, как утверждается в сообщении, требует «суровых ответных мер». «Этот вызов мы намерены немедленно принять», — написал Кадыров.
«Пользуясь случаем», Кадыров также обратился к мужской части населения Чечни и отметил, что «лучшим выбором для категории молодых людей, которые ведут праздный образ жизни, будет служба в рядах российских войск». Таким образом они, по его мнению, смогут «доказать свою приверженность к религии и национальным интересам на поле боя».
БПЛА атаковал здание Университета спецназа в Чечне сегодня утром. Сразу после этого Кадыров пообещал возмездие. Это первая атака БПЛА по объекту на территории Чечни.
29 апреля текущего года куратором Российского университета спецназа имени Владимира Путина стал сын главы Чечни Адам Кадыров.
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