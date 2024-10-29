Кадыров: БПЛА атаковал здание университета спецназа в Чечне

БПЛА атаковал здание на территории Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе. Об этом во вторник, 29 октября, сообщил глава Республики Чечня Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

Крыша пустующего здания на территории университета спецназа загорелась из-за беспилотной атаки в 6:30 утра в Гудермесе.

«Жертв и пострадавших нет. Пожар потушен. <…> Деятельность РУС не приостановлена, все службы работают в штатном режиме», — пишет Кадыров.

Правоохранительные органы расследуют произошедшее и устанавливают всех причастных лиц, заключил глава региона.