«Они нас укусили, мы их уничтожим»: Кадыров об ответе на атаку БПЛА в Гудермесе

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал возмездие за атаку БПЛА на здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Его слова по поводу ответной реакции 29 октября передает РИА Новости .

«Они нас укусили, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что им даже и не снилось», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возможной реакции на атаку.