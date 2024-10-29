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Общество «Они нас укусили, мы их уничтожим»: Кадыров об ответе на атаку БПЛА в Гудермесе

«Они нас укусили, мы их уничтожим»: Кадыров об ответе на атаку БПЛА в Гудермесе

5 096
27 комментариев

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал возмездие за атаку БПЛА на здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Его слова по поводу ответной реакции 29 октября передает РИА Новости.

«Они нас укусили, мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что им даже и не снилось», — сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возможной реакции на атаку.

Также глава Чечни подчеркнул, что сегодня дал поручение командирам, находящимся на передовой, — «не брать в плен, уничтожать и усилить борьбу еще более, на 100 %».

О произошедшем в университете в Чечне стало известно утром 29 октября. Рамзан Кадыров сообщил о том, что после атаки БПЛА загорелась крыша здания на территории учебного заведения. К счастью, внутри никого не было, поэтому жертв удалось избежать. С огнем спасатели справились. Университет продолжил работать в обычном режиме. Правоохранители занимаются расследованием произошедшего.

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Комментарии
27
Фокусник Данилин
3 часа
Слышали уже от кого то и не раз…
Cashmare
3 часа
алаудинов уже всех уничтожил давно, кто там этого кусает, развел живность
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