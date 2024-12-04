«Пусть охраняют территорию»: Кадыров встретился с пленными ВСУ в Грозном и предложил выставить их на крыши объектов

Рамзан Кадыров встретился с пленными солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые находятся в Грозном. Об этом сообщается 4 декабря в телеграм-канале главы Чечни.

Кадыров предложил поставить пленных ВСУ на крыши российских объектов после предполагаемой попытки атаки на территории полка ППСН имени Ахмата Кадырова.

«Надо их по объектам, которые сняли американские спутники, по этим объектам на крышу поставить их всех. Пусть охраняют нашу территорию», заявил Кадыров. «Как будто с отдыха вы приехали», — добавил он, взглянув на военнопленных.

С общения с пленными военнослужащими и обсуждения захваченной западной трофейной техники началась прямая линия с Кадыровым, который прибыл на мероприятие на военной технике — «трофейной» военной БМП Bradley, прихватив с собой 12 пленных.