Такер Карлсон взял интервью у Лаврова. Захарова опубликовала «спойлер»

Американский журналист Такер Карлсон снова прибыл в Москву, на этот раз чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.
Представитель министерства Мария Захарова в своем канале утром 4 декабря опубликовала фотографию, сделанную во время интервью. «Наберитесь терпения», — написала она.
По словам Карлсона, интервью с Лавровым будет опубликовано в ближайшее время. Он также заявил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дать ему интервью.
Карлсон отметил, что сейчас мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, и что большинство американцев даже не подозревают, что их страна «фактически находится в состоянии войны с Россией».
Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, ранее работавший на канале Fox News. Известен своими консервативными взглядами и критикой президента США Джо Байдена. В июне 2023 года запустил личный проект, все выпуски публикует в социальной сети X. Подробнее о нем читайте на «Фонтанке». В феврале 2024 года Карлсон взял интервью у президента РФ Владимира Путина. Позже он опубликовал интервью с основателем Telegram Павлом Дуровым, затем поговорил с философом Александром Дугиным. Летом он объявил, что планируется интервью с Владимиром Зеленским, но в офисе Зеленского опровергли эту информацию. Осенью Карлсон беседовал с Дональдом Трампом, который заявил, что смог заблокировать строительство газопровода «Северный поток». В прошлый раз он интервьюировал Трампа в августе 2023 года.
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