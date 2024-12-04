Такер Карлсон взял интервью у Лаврова. Захарова опубликовала «спойлер»

Американский журналист Такер Карлсон снова прибыл в Москву, на этот раз чтобы взять интервью у главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Представитель министерства Мария Захарова в своем канале утром 4 декабря опубликовала фотографию, сделанную во время интервью. «Наберитесь терпения», — написала она.









По словам Карлсона, интервью с Лавровым будет опубликовано в ближайшее время. Он также заявил, что посольство США в Киеве запретило украинскому лидеру Владимиру Зеленскому дать ему интервью.

Карлсон отметил, что сейчас мир находится к ядерной войне ближе, чем когда-либо в истории, и что большинство американцев даже не подозревают, что их страна «фактически находится в состоянии войны с Россией».