Трамп в интервью Такеру Карлсону заявил, что смог остановить строительство «Северного потока»

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеведущему Такеру Карслону отреагировал на критику тех, кто называл его «другом России». Трамп заявил, что такие люди «больны» и сказал, что именно он смог заблокировать строительство газопровода «Северный поток». Интервью транслировалось в канале журналиста 1 ноября.

«Они любят говорить, что я был другом России, что я работал на Россию, что я был российским шпионом. Эти люди больны», — сказал Трамп.

Он отметил, что «Северный поток» был «самым большим газопроводом в мире», который простирался от России до Германии. «Никто не мог этого сделать, кроме меня. Я остановил строительство», — отметил политик.

Интервью Такеру Карлсону Трамп дал впервые после двух покушений на политика и замены Джо Байдена на Камалу Харрис в президентской гонке. В прошлый раз Карлсон интервьюировал Трампа в августе 2023 года.

Такер Карлсон — американский телеведущий и политический обозреватель, ранее работавший на канале Fox News, где вел передачу Fox News Tonight и Tucker Carlson Tonight. Известен своими консервативными взглядами и критикой президента США Джо Байдена. В 2023 году ушел с телеканала после того, как Fox News согласился выплатить более $767 млн компании Dominion Voting System по делу о клевете. В июне 2023 года запустил личный проект, все выпуски публикуются только в социальной сети X.

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