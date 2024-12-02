Песков об угрозах Трампа странам БРИКС: идет процесс эрозии привлекательности доллара

Все больше стран начинают переходить на использование национальных валют для внешнеэкономической деятельности, а доллар теряет привлекательность. Об этом заявил 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, для целого ряда стран доллар начал терять привлекательность как резервная валюта. «Это такой процесс эрозии привлекательности доллара. Он действительно идет и набирает силу», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк» ).

Он отметил, что не только страны БРИКС, но и в целом все больше стран мира начинают переходить на национальные валюты в торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности. А если США будут экономически воздействовать, чтобы принудить страны использовать доллары, то эта тенденция, вероятно, еще усилится, добавил Песков.