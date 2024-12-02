Песков об угрозах Трампа странам БРИКС: идет процесс эрозии привлекательности доллара

Все больше стран начинают переходить на использование национальных валют для внешнеэкономической деятельности, а доллар теряет привлекательность. Об этом заявил 2 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, для целого ряда стран доллар начал терять привлекательность как резервная валюта. «Это такой процесс эрозии привлекательности доллара. Он действительно идет и набирает силу», — заявил Песков (цитата по «Вы слушали Маяк»).
Он отметил, что не только страны БРИКС, но и в целом все больше стран мира начинают переходить на национальные валюты в торгово-экономической и внешнеэкономической деятельности. А если США будут экономически воздействовать, чтобы принудить страны использовать доллары, то эта тенденция, вероятно, еще усилится, добавил Песков.
Избранный президент США Дональд Трамп 30 ноября потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту и не поддерживать других валют для замены доллара, пригрозив стопроцентными пошлинами. В октябре на саммите БРИКС президенту РФ Владимиру Путину показали символическую «купюру БРИКС». Путин тогда отмечал, что вопрос о создании единой валюты стран БРИКС пока не рассматривается.
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