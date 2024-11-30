Трамп пригрозил БРИКС 100% пошлинами за создание собственной валюты

Избранный президент США Дональд Трамп потребовал от стран БРИКС не создавать собственную валюту и не поддерживать другую валюту для замены «могучего доллара США». Политик пригрозил 100%-ной пошлиной. Об этом он 30 ноября написал в своей соцсети Truth Social.

«Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим в стороне и наблюдаем, ЗАВЕРШЕНА, — написал будущий американский лидер. — Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут создавать новую валюту БРИКС и не будут поддерживать какую-либо другую валюту для замены могучего доллара США».

Кроме пошлины, Трамп предупредил оппонентов: они могут не рассчитывать на то, что «попрощаются с продажами в замечательную экономику США». Политик добавил, что «Они могут найти другого „лоха!“».

Политик высказал уверенность, что у БРИКС нет шансов заменить американскую валюту в международной торговле.

В конце октября президенту России Владимиру Путину показали символическую «купюру БРИКС» на саммите организации в Казани. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, «валюта» символизирует общую работу, которая ведется в рамках БРИКС.

Тем не менее Путин заявлял, что вопрос создания единой валюты стран БРИКС еще не рассматривается, он пока не созрел. По словам президента, Россия не борется с долларом, но ищет альтернативы.