Куда пойти 29 ноября — 1 декабря: Рерих в Эрмитаже, праздники книг и «РокАстроФест»

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Актуальное

Эрмитаж знакомит с Рерихом

До 2 марта, 12+

Источник: Анастасия Барашкова / «Фонтанка.ру»







Новая выставка в Главном штабе «Твердыня пламенная» рассказывает о жизни Николая Рериха. Кураторы расставили акценты так, что в центре внимания оказались не только работы художника, но и предметы, «объясняющие» его творчество: исторические документы, карты, фотографии. Посетителям предстоит совершить путешествие через три зала, отделенные друг от друга атриумами. Первый — «древнерусский», второй посвящен «восточным» темам, а в третьем размещены «визионерские» картины мастера о наказании и надежде.

«Ударная волна»: музыка России и Китая

До 6 декабря, 6+

Источник: предоставлено организаторами







«Ударная волна» захватила город: в Петербурге стартовал фестиваль перкуссионистов, барабанщиц-мажореток и маршевых оркестров. Открытие назначено на вечер субботы. В 19:00 в концертном зале «Москва» с программой Percussion Concert выступят музыканты из России и Китая. Специальным гостем стал дирижер Isaac Ormaza Vera, приехавший из Чэнду. Вход на все концерты фестиваля бесплатный.

«Поляндрия» приглашает на книжный праздник

30 ноября

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







Издательство «Поляндрия» отмечает 15-летие книжным фестивалем «Ещёнемарт» в «Севкабель Порту». В программе — спектакли и книжные презентации, встречи с писателями и лекции от переводчиков о работе. Дружественные книжные магазины принимают на своих площадках параллельную программу праздника: так, в полдень 1 декабря в «Подписных изданиях» пройдёт мастер-класс по книжкам-картинкам Лео Тиммерса для самых маленьких (6+).

ИИ и книги: Vokzal1853 принимает «Литфест»

1 декабря, 12:00, 12+

Первый день зимы станет «литературным» и в пространстве Vokzal1853. Планы на «Литфест» обширные, и среди событий — обмен книгами, лекция о том, как компьютерные модели обучаются на текстах разных жанров и развивают понимание человеческих эмоций, и театрализованный ликбез «Что такое стихи? Современный взгляд». На часть мероприятий, например на публичную дискуссию «Как вы выбираете книги?», нужна регистрация.

В музеях

Маленькие истории «больших путешествий» — на выставке

До 20 января, 16+

Источник: Пресс-служба Государственного музея истории религии







Предметы из коллекций Юсуповых, Воронцовых-Дашковых, Вяземских и других знаменитых коллекционеров, которые те привозили из зарубежных путешествий, показывает Музей истории религии. Проект «Гран-тур. Маленькие сувениры Большого путешествия» показывает, насколько важной частью образования европейской и российской элиты были такие поездки. Многие из аристократов собирали в пути коллекции предметов на захватившие их темы и вели дневники обо всем происходящем. На самых интересных предметах и цитатах теперь и выстроили «диалог» с гостями в музее.

«Борей» возвращает забытого мастера

До 21 декабря, 12+

Галерея «Борей» открывает выставку «Константин Кундышев (1964–2003): художник vs 90-е» и знакомит с творчеством автора, которого забыли почти что на два десятилетия. Кундышев — интеллигент и философ — умер в начале 2000-х годов, и, как полагают исследователи, именно ранний уход из жизни помешал ему закрепиться в истории петербургского искусства. Теперь зрители увидят 30 работ художника. Каждая отражает время и несет его отпечаток: кураторы намеренно не проводили реставрацию картин. И пожелтевший лак, и трещины — часть их истории и показатель недавней «ненужности».

Петербург — фон и герой кинофильмов

До 9 октября, 12+

Источник: пресс-служба ГМИ СПб







Проект «Петербург в кино: персонаж и съемочная площадка» исследует, как менялось изображение города на экране на протяжении более века, и показывает места, ставшие культовыми кинолокациями. Переходя из зала в зал в Инженерном доме Петропавловской крепости, посетитель переместится по почти туристическому маршруту: от Медного всадника к Аничкову мосту, от Толстовского дома к Витебскому вокзалу, но увидит эти локации по-новому, через призму объектива. Видеофрагменты фильмов, кадры со съемок, плакаты, эскизы декораций, предметы реквизита и техника — всё это подкрепит понимание того, когда и как город стал одним из постоянных героев кино. Среди интересных экспонатов особенно выделяются костюмы, переданные в советское время в фонды Музея истории Ленинграда из гардеробных «Ленфильма». В их числе подлинная ливрея служителя Шереметевского дворца, в которой снимался один из персонажей фильма «Шинель».

Театральное

ТЮЗ обращается к «Первой любви»

29 ноября, 19:00, 16+









ТЮЗ имени Брянцева входит в зимний сезон с новинки — спектакля Галины Зальцман «Первая любовь» по одноимённой повести Тургенева. Историю о трагической любви, которая меняет взгляд героя на мир, режиссёр постаралась перевести «на язык современности», при этом не меняя расстановку акцентов. Чувство станет важным «кирпичиком» в самоопределении героя, и воспоминания о прошлом он сохранит на годы.

«Два огромных человека» встретятся в Александринском театре

29 октября, 19:30, 12+

На Новой сцене Александринского театра в пятницу пройдёт спектакль «Два огромных человека. Шаляпин и Горький». Его основой стала сложная история взаимоотношений певца и писателя, которая в финале обернулась «жесткой драмой, которую не мог бы сочинить ни один драматург в мире». Шаляпиным в спектакле станет один из лучших басов мира, солист «Геликон-оперы», приглашенный артист Большого театра Алексей Тихомиров, Горьким — молодой артист Русского драматического театра имени Качалова в Казани Иван Крушин.

«Легенда» даст ответ на «Вопрос»

1 декабря, 19:15, 6+

Спектакль «Вопрос» в театре «Легенда» — не драматичная история с множеством героев, а шоу, собранное из удивительных иллюзий и сложных загадок. Его ведущий, Александр Магу, покажет публике эксперименты, а после позволит зрителям самим найти ответ на вопрос о том, что они только что видели.

«РокАстроФест» объединит ученых и музыкантов

30 ноября, 12+

Одно из главных событий выходных — праздник музыки и космоса «РокАстроФест». В Библиотеке им. Антона Чехова в субботу появится площадка с лекторием, на котором ученые раскроют «тайну космического вакуума» и обсудят «титанических монстров вселенной». В библиотеке соберут «интерактивную орбитальную станцию» с экспозициями минералов, трилобитов, а еще телескопов. Музыкальная подборка также будет тематической: прозвучат сочинения фронтмена рок-группы «УРСУС», музыка из фильма «Москва — Кассиопея» и композиции «Резонансы бесконечности» с тибетскими поющими чашами.

На экранах

Анджелина Джоли станет оперной певицей

С 28 ноября, 16+

Источник: кадр из фильма







В прокат выходит биографический фильм Пабло Ларраина «Мария». Сюжет вращается вокруг биографии певицы Марии Каллас, которую играет Анджелина Джоли. Критики и первые зрители крайне благосклонно встретили новинку и отметили уровень актёрского мастерства Джоли.

Медвежонок Паддингтон отправляется в новое путешествие

С 28 ноября, 6+

Источник: кадр из фильма







В кинотеатрах уже можно увидеть фильм Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3». На этот раз вежливый медвежонок вместе со своей приемной семьёй из Англии отправляется в Перу, чтобы проведать любимую тётю Люси. Съемки картины проходили в Великобритании, Колумбии и Перу. В актёрском составе по-прежнему значатся Джим Бродбент, Джули Уолтерс и Хью Бонневиль. В третьей части список звёзд пополнили Оливия Колман и Антонио Бандерас.

«Птица»: взросление и уязвимость

С 28 ноября, 18+

Источник: кадр из фильма







Картина британского режиссера Андреа Арнольд «Птица» рассказывает историю подросткового бунта: главная героиня ругается с отцом, дружит с местной шпаной и страдает от скуки, а затем сбегает из дома и знакомится со странным парнем, который ищет своих родителей. Лента впервые была показана на Берлинском кинофестивале и в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.

«Эммануэль»: новая мелодрама по старым лекалам

С 28 ноября, 18+

Источник: кадр из фильма







Мир чувственных удовольствий Гонконга и головокружительных романов открывает героиня мелодрамы «Эммануэль». Главную роль в картине исполнила Ноэми Мерлан, звезда «Портрета девушки в огне». «Эммануэль» — ремейк знаменитого фильма 1974 года и одновременно перезагрузка истории на современный лад. Режиссёром выступила Одри Диван — француженка ливанского происхождения, прославившаяся благодаря картине «Событие» на 78-м Каннском кинофестивале.

«Французские премьеры» — прямиком с фестивалей

До 1 декабря, 18+

Источник: кадр из фильма «Ники»







В «Кино&Театре» в «Англетере» проходит кинофестиваль «Французские премьеры», организованный Французским институтом в России. Программу составили семь фильмов самых разных жанров, показанные на мировых фестивалях. В пятницу в «Англетере» — любовная драма «Разбитые сердца» многократного номинанта премии «Сезар» Жиля Леллуша, в субботу — картина Эммануэля Курколя «Братья по нотам» о двух братьях Тибо и Джимми, которых разлучили в детстве. Завершится смотр в первый день зимы комедией Франка Беллока «Притворись моей невестой». Картина рассказывает о молодом мужчине, который притворяется, что вот-вот женится, чтобы получить деньги от обеспеченных родителей.