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Афиша Plus Медвежонок Паддингтон отправляется в свое третье путешествие, на этот раз — в Перу

Медвежонок Паддингтон отправляется в свое третье путешествие, на этот раз — в Перу

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28 ноября на экраны выходит фильм Дагала Уилсона «Приключения Паддингтона 3». По сюжету, вежливый медвежонок в широкополой шляпе и синем пальто решает отправиться на свою родину — в Перу, чтобы повидаться с любимой тетей Люси. Ему составляет компанию и его приемная семья, истые англичане Брауны. Однако на месте Паддингтона ждет сюрприз: тетушка отправилась в опасное путешествие по Амазонке и бесследно исчезла. Медвежонок и Брауны пускаются в погоню.

В фильме по-прежнему заняты звезды Джим Бродбент, Джули Уолтерс и Хью Бонневиль, а добавились к актерскому составу Оливия Колман и Антонио Бандерас. Паддингтона, как и раньше, озвучивает звезда «Парфюмера» и «Облачного атласа» Бен Уишоу, а тетю Люси — исполнительница роли Долорес Амбридж в «Гарри Поттере», Имельда Стонтон.

Съемки проходили в Великобритании, Колумбии и Перу. За первый же уик-энд показов фильм стал самым кассовым из всех британских картин после «Не время умирать». На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes 93% отзывов критиков — положительные. На волне успеха создатели цикла заявили, что уже снимается четвертый фильм, спин-офф-сериал, а также готовится мюзикл о приключениях Паддингтона.

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Приключения Паддингтона 3
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