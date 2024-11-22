«Мария» с Анджелиной Джоли в роли великой оперной певицы выходит в прокат

28 ноября на экраны выходит биографический фильм Пабло Ларраина «Мария». Сюжет вращается вокруг биографии певицы Марии Каллас, которую играет Анджелина Джоли. В кино показаны последние годы жизни Каллас, когда вышедшая на раннюю пенсию дива обитала в шикарной парижской квартире с двумя пуделями, кухаркой и дворецким. Каллас существует в мире сюрреалистических видений, иллюзий и прошлого. Состояние её постепенно ухудшается, дворецкий пытается уговорить Марию обратиться к врачу.

Источник: paradisegroup.ru







Чилийский режиссер Пабло Ларраин известен своими картинами «Неруда», «Граф», «Клуб». Его историческая драма «Нет» о режиме чилийского диктатора Пиночета была номинирована на «Оскар» в 2012 году. «Мария» закрывает его трилогию фильмов о великих женщинах — ранее Ларраин снял «Джеки» о Жаклин Кеннеди с Натали Портман и «Спенсер» о принцессе Диане с Кристен Стюарт в главной роли.

Во время съемок «Марии» Ларраин поделился с прессой, что счастлив объединить в одном фильме две своих главных страсти — кино и оперу. Сценарий к фильму писал работавший над «Острыми козырьками» Стивен Найт.

Съемки проходили в Будапеште, Париже, Греции и Милане, в частности в театре Ла Скала. Чтобы подготовиться к роли, Джоли 7 месяцев обучалась оперному пению.

Источник: paradisegroup.ru







Премьера фильма состоялась в августе этого года на 81-м Венецианском кинофестивале. После показа публика устроила фильму 8-минутную овацию, доведя Анджелину Джоли до слёз. Критики также благосклонно встретили ленту, особенно отметив игру Джоли: по их словам, в картине актриса «раскрывает новые высоты в своем эмоциональном регистре».