«Поляндрия» отметит день рождения книжным фестивалем «Ещенемарт»

В субботу, 30 ноября, в пространстве «Севкабель порт» состоится книжный фестиваль «Ещенемарт», который организует издательство «Поляндрия», отмечающее свое 15-летие. В программе — книжные презентации, встречи с писателями, мастер-классы для детей и взрослых и другие события.

Источник: mart.polyandria.ru/







Фестиваль начнется в 12:00 с семейного спектакля «Мой дедушка — призрак» (0+), который пройдет на третьем этаже в студии 42. Это спектакль для детей и взрослых по одноименной книге Вики Козловой с иллюстрациями Алисы Юфа. Режиссер спектакля — Максим Максимов из Karlsson Haus.

Затем в 14:00 переводчица Александра Глебовская расскажет о своей работе и «переводческой кухне» (16+). Участники ее мастер-класса переведут с английского отрывок из романа Марка Принса «Латинист». Тему переводов в 15:30 подхватит Алла Беляк, которая расскажет о новом романе лауреата Гонкуровской премии Жана-Батиста Андреа «Храни ее», который скоро выходит на русском языке (16+).

В 17:30 на большой сцене соберутся молодые писательницы Таня Коврижка, Светлана Олонцева, Аня Гетьман и Марина Кочан поговорить о непростых моментах, которые затрагивают их книги: от материнства до тревожного расстройства (18+). А в 19:30 сцену займет пермская группа elcapitan! (12+)