В прокат выходит эротическая мелодрама «Эммануэль» — ремейк знаменитого фильма 1974 года

Источник: кадр из фильма







С 28 ноября в кино — фильм режиссера Одри Диван «Эммануэль» по роману Эммануэль Арсан. В центре сюжета — Эммануэль, контролер качества обслуживания в люксовых отелях. Она приезжает в Гонконг, чтобы оценить отель и найти предлог для увольнения его управляющей Марго. Однако в отеле Эманнуэль теряется в вихре чувственных приключений. Познакомившись с таинственным постояльцем Кеем, Эммануэль влюбляется в него.

Источник: кадр из фильма







На роль самой Эммануэль первоначально претендовала Леа Сейду, но позже ее сменила актриса Ноэми Мерлан, звезда картины «Портрет девушки в огне». Кроме того, в фильме снялись Наоми Уоттс («Порок на экспорт»), Уилл Шарп («Катастрофа») и Джейми Кэмпбелл Бауэр («Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»).

Фильм Одри Диван — пятнадцатый в цикле о похождениях Эммануэль и одновременно перезагрузка всей истории на современный лад. Режиссер, француженка ливанского происхождения, стала известна благодаря своей картине «Событие», удостоенной «Золотого льва» на 78-м Каннском кинофестивале. Для неё это третья полнометражная картина и первая англоязычная. Съемки проходили в Гонконге. Премьера фильма состоялась в сентябре нынешнего года на кинофестивале в Сан-Себастьяне.