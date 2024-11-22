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Афиша Plus В «Англетере» покажут французские киноновинки

В «Англетере» покажут французские киноновинки

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С 26 ноября по 1 декабря в «Кино&Театре» в «Англетере», пройдет кинофестиваль «Французские премьеры», организованный Французским институтом в России. В программе — семь фильмов самых разных жанров, игровых и анимационных, показанных на мировых фестивалях; каждую из картин можно будет увидеть раньше официального проката в России.

Фильмом-открытием фестиваля станет лента Селин Саллетт «Ники»: биографическая драма о художнице и скульпторе Ники де Сен-Фалль, чьи работы украшают музеи и площади Европы и Америки; о её борьбе с травматичными воспоминаниями об ужасном детстве и о том, как главным средством справиться для неё становится искусство. Фильм был показан на Каннском фестивале в мае этого года.

27 ноября состоится показ анимационного фильма «Самый ценный груз» Мишеля Хазанавичуса, автора оскароносного «Артиста». Сюжет разворачивается во время Второй мировой. Жена лесника находит в сугробе младенца — девочку выбросили из окна «поезда смерти», идущего в Аушвиц. Женщина решает спасти дитя, и даже суровый муж постепенно привязывается к ребенку. Однако жители деревни узнают о девочке и, боясь беды, требуют, чтобы семья избавилась от неё.

28 ноября покажут фильм Седрика Кана «Безумные съемки» — историю о незадачливом режиссере, которого на съемочной площадке преследуют несчастья. Вмешательство продюсера в сценарий, уход спонсоров, забастовка массовки и капризы исполнителя главной роли — все это навалилось разом. Тогда режиссер предлагает одному из статистов снять фильм о катастрофических съемках. Эта работа может оказаться намного сильней первоначальной картины.

29 ноября в «Англетере» — фильм «Разбитые сердца» многократного номинанта премии Сезар Жиля Леллуша, который больше известен публике как актёр. Его кино — это мелодрама о любви мужчины и женщины, простирающаяся на протяжении 15 лет их жизни. Главные роли исполнили молодая французская звезда Адель Экзаркопулос, сыгравшая в «Жизни Адель» Абделатифа Кешиша. Её визави — Франсуа Сивиль, исполнивший роль Д`Артаньяна в недавних «Трех мушкетерах: Д`Артаньян».

30 ноября покажут детский анимационный фильм «Новогодние истории зверушек» — несколько сказок о приключениях людей и животных со всех краёв света, от Франции и Японии до Крайнего Севера.

В этот же день пройдет показ фильма Эммануэля Курколя «Братья по нотам» — о двух братьях Тибо и Джимми, которых разлучили в детстве. Один из них — всемирно известный дирижер, другой — фабричный рабочий, который играет на тромбоне в любительском оркестре. Тибо узнаёт, что ему необходим донор и пытается сойтись с давно потерянным братом. Фильм участвовал в каннской программе этого года.

И завершит фестиваль в первый день зимы комедия Франка Беллока «Притворись моей невестой». По сюжету главный герой Бенуа — сын богатых родителей, который пытается выудить у них деньги. Для этого он пытается сделать вид, что вот-вот женится. Настоящая подруга Бенуа бросает его, и он просит исполнить роль невесты водительницу первого попавшегося такси. Что может пойти не так?

Подробности и расписание на сайте кинотеатра.

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