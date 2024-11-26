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Афиша Plus Барабанщики всех мастей соберутся на «Ударной волне». Вход на все концерты — свободный

Барабанщики всех мастей соберутся на «Ударной волне». Вход на все концерты — свободный

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С 29 ноября по 6 декабря в Петербурге состоится 11-й конкурс-фестиваль ударных инструментов, перкуссионистов, барабанщиц-мажореток и маршевых оркестров «Ударная волна». В нем поучаствуют музыканты из Донбасса, Эквадора, Китая и т. д. Вход на концерты — свободный. 6+

В течение недели музыкантов, представляющих разные жанры, прослушают по 17 номинациям и 7 возрастным категориям. 30 членов жюри, в число которых войдут педагоги консерваторий, солисты Мариинского театра, Михайловского театра и других, проведут мастер-классы и сами дадут образцовые концерты. В репертуаре много джаза, мировых хитов и классических сочинений, обработанных в духе современности.

Многодневная программа «Ударной волны» дробится на несколько частей. На 30 ноября намечен Percussion concert — открытие праздника. Мастера ударных инструментов исполнят сольные программы на маримбе, вибрафоне и кахоне. 3 декабря на эстрадном концерте Drum set and percussion члены жюри продемонстрируют свою виртуозность, а на следующий день Оркестр Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова возглавит шоу маршевой и оркестровой музыки. Наконец 6 декабря все в том же концертном зале «Москва» лауреаты конкурса дадут гала-концерт, показав мультижанровое достоинство, с которым приехали на форум. Вход на все выступления бесплатный.

Специальным гостем ударного форума в этом году станет эквадорский дирижер из Китая Isaac Ormaza Vera. Основатель «Sinfonietta Guayaquil», помимо прочего работающий доцентом в Университете Чэнду, дирижировал симфоническими оркестрами Сианя и Гуаякиля, а также Сычуаньским симфоническим оркестром.

Параллельно с музыкальной частью на полях фестиваля развернут выставку инструментов российских и мировых брендов, нотных пособий и сборников пьес.

Барабанный конкурс «Ударная волна» проходит с 2014 года. За это время через него прошли больше 9000 барабанщиков. Подробную программу выступлений смотрите на сайте фестиваля.

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