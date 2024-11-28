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Город Беглов: за год в Петербурге открыли 12 новых дорог и развязок

Беглов: за год в Петербурге открыли 12 новых дорог и развязок

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4 комментария

За 2024 год в Петербурге открыли движение по 12 новым дорогам и развязкам и отремонтировали еще сотню. Губернатор города Александр Беглов 28 ноября подвел итоги дорожно-строительного сезона.

Так, в этом году запустили рабочее движение по новым развязкам на пересечении Лагерного и Петрозаводского шоссе и Дунайского проспекта с Московским шоссе. Московско-Дунайская развязка позволила разгрузить дороги Московского и Фрунзенского районов, увеличив пропускную способность на пересечении магистралей до 75 тысяч автомобилей в сутки. Движение по второму путепроводу там открыли в августе, но еще продолжаются работы в подземных переходах. А завершение реконструкции Петрозаводского шоссе обеспечило проезд через железнодорожные пути в сторону Колпино. Оба объекта были построены при федеральной поддержке в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», отметил губернатор.

После реконструкции открыли рабочее движение по двум участкам Колпинского шоссе: от кольца на Софийской улице до перекрестка Фидерной улицы с улицей Танкистов и от трассы М-10 «Россия» до Софийской улицы. Оба участка расширили до четырех полос. В Невском районе запустили движение по Русановской улице, а в Приморском открыли двухполосный мост через Черную речку в створе Сердобольской улицы.

В сентябре для пешеходов открыли подземный переход под площадью Академика Лихачева. Он станет частью маршрута от Тучкова моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости.

На намывных территориях Васильевского острова достроили пять 5 новых магистралей общей протяженностью 7 километров. Всего в рамках первого этапа развития там планируют построить 15 километров дорог.

В Кронштадте в этом году закончили основные строительно-монтажные работы на четырех объектах. Реконструировали и построили участки Цитадельского шоссе от улицы Гидростроителей до улицы Литке с подключением к дамбе и от Цитадельской дороги до улицы Адмирала Грейга. Закончилась реконструкция Цитадельской дороги от Кронштадтского до Цитадельского шоссе и двух километров Кронштадтского шоссе от КЗС до Цитадельской дороги. Всего же на острове Котлин должны реализовать 7 дорожных проектов общей протяженностью 11,5 километров.

Ремонт в 2024 году прошел на 100 дорогах, 49 из них привели в порядок в рамках нацпроекта. На Будапештской улице досрочно отремонтировали 7 километров от улицы Фучика до Малой Балканской улицы. На Гатчинском шоссе отремонтировали 3,1 километра от площади Воинской Славы до границы Петербурга. Трасса связывает город с близлежащими населенными пунктами Ленобласти. Самый крупный участок ремонта в этом году был на Зеленогорском шоссе, там привели в порядок 18 километров от Приморского шоссе до проспекта Ленина. Также ремонт прошел на Лиговском, Чкаловском, Приморском проспектах, Гороховой улице, Вознесенском шоссе, улице Салова и других улицах.

До конца 2024 года должны завершить ремонт трамвайных линий общей протяженностью 25 километров одиночного пути. Среди самых важных - на Садовой улице от Инженерной улицы до Вознесенского проспекта, проспектах Просвещения и Энгельса и Новочеркасском проспекте от Заневской до Красногвардейской площади.

Продолжается строительство Южной широтной магистрали в Пушкинском районе и Большого Смоленского моста через Неву. Он станет первой за последние 40 лет разводной переправой, возведенной в Петербурге. Также в этом году стартовали строительство магистрали М-32 на участке от М-49 до Приморского шоссе и реконструкцию Цимбалинского путепровода.

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Петербург Строительство дорог Ремонт дорог
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Комментарии
4
Zet
2 минуты
про метро молчок...
282901875
9 минут
цена проезда по ЗСД- так дешево.
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