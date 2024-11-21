КРТИ показал, как идет строительство подземных переходов на Московско-Дунайской развязке

Подземные переходы, которые позволят исключить пересечение пешеходного и автомобильного потоков на Московско-Дунайской развязке, готовы на 60 %, сообщили в КРТИ. Активнее всего стройка идет на перекрёстке Московского шоссе и Звездной улицы. Подземный переход там протянется на 57,45 метра. На сегодняшний день возведена половина железобетонного тоннеля шириной 4 метра с технологическими помещениями и лифтовой шахтой. Строители прокладывают сети и отделывают тоннель гранитными плитами.

Во второй половине тоннеля начали делать железобетонные полы, стены, прокладывать дренаж и гидроизоляцию. Строят из монолитного железобетона, а отделка будет выполнена в граните. Каждый тоннель будет оснащен двумя лифтами для маломобильных граждан. А спуски оборудуют системой обогрева, чтобы не образовывалась наледь.

Напомним, в августе этого года на Московско-Дунайской развязке открыли для проезда второй путепровод. Рабочее движение по первому было запущено в декабре 2023 года. Осталось достроить два съезда на улицу Ленсовета, один заезд с Московского шоссе и подземные переходы. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Подрядчик — ПО «Возрождение».