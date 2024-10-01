Смольный объявил о начале строительства магистрали М-32 в Приморском районе Петербурга

В Петербурге начали устройство буронабивных свай для будущей развязки магистрали М-32. Об этом сообщает Смольный 1 октября.



Как говорится в сообщении, саму трассу протяженностью 7,7 км будут строить в 4 этапа, работа будет вестись параллельно. В первый этап (5,2 км) входит участок магистрали и развязка с путепроводом через железную дорогу Сестрорецкого направления и улицу Южную с подключением к Приморскому шоссе. Второй (2,5 км) — магистраль от будущей трассы М-49 до этой развязки. Третий и четвертый — инженерные сети.

Источник: «Яндекс.Карты»

«Три новые дороги, которые появятся в Приморском районе, — М-32, М-49 и М1 — разгрузят северо-восток Петербурга. В частности, М-32, к строительству которой приступили сегодня, значительно повысит транспортную доступность микрорайона Юнтолово и „Лахта Центра“», — цитируют в пресс-релизе губернатора Александра Беглова. В частности, от «Лахта Центра» можно будет быстро доехать до Шуваловской и Богатырской развязок ЗСД.



«Фонтанка» рассказывала, что сметная стоимость трассы М-32 выросла с момента разработки проекта на 5 млрд, теперь контракт оценивается почти в 24 млрд. Сам контракт с компанией ВАД город заключил еще в 2022 году. Срок работ — до февраля 2027 года.