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Город Смольный объявил о начале строительства магистрали М-32 в Приморском районе Петербурга

Смольный объявил о начале строительства магистрали М-32 в Приморском районе Петербурга

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2 комментария

В Петербурге начали устройство буронабивных свай для будущей развязки магистрали М-32. Об этом сообщает Смольный 1 октября.

Как говорится в сообщении, саму трассу протяженностью 7,7 км будут строить в 4 этапа, работа будет вестись параллельно. В первый этап (5,2 км) входит участок магистрали и развязка с путепроводом через железную дорогу Сестрорецкого направления и улицу Южную с подключением к Приморскому шоссе. Второй (2,5 км) — магистраль от будущей трассы М-49 до этой развязки. Третий и четвертый — инженерные сети.

«Три новые дороги, которые появятся в Приморском районе, — М-32, М-49 и М1 — разгрузят северо-восток Петербурга. В частности, М-32, к строительству которой приступили сегодня, значительно повысит транспортную доступность микрорайона Юнтолово и „Лахта Центра“», — цитируют в пресс-релизе губернатора Александра Беглова. В частности, от «Лахта Центра» можно будет быстро доехать до Шуваловской и Богатырской развязок ЗСД.

«Фонтанка» рассказывала, что сметная стоимость трассы М-32 выросла с момента разработки проекта на 5 млрд, теперь контракт оценивается почти в 24 млрд. Сам контракт с компанией ВАД город заключил еще в 2022 году. Срок работ — до февраля 2027 года.

Магистраль значится в соглашении Смольного и «Газпрома» о совместных проектах, она свяжет Выборгский и Приморский районы и повысит доступность Лахта Центра.

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Комментарии
3
Козулупица!
24 минуты
Разгрузит она Миллеру в Левашово кататься. И очередной кусок буферной зоны Юнтоловского заказника разрежет. А так, она не впилась. Просто виадук нужен был на повороте в Ольгино.
VkUser
9 минут
А ещё хуже качеством иллюстрацию не могли выложить? Давайте 32х32 пикселя вообще?
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