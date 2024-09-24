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    В Петербурге открылся для пешеходов тоннель у Биржевого моста

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    Пешеходный тоннель под площадью Академика Лихачева рядом с Биржевым мостом открыт. Он станет частью маршрута от Тучкова моста до Кронверкской набережной и Петропавловской крепости. Общая длина тоннеля — 130 метров, из них подземная часть — 42 метра. Посмотрите, как он выглядит.

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    Пандусы, установленные вместо лестниц, оснащены системой обогрева для безопасности пешеходов: «катки» во время гололеда не будут образовываться. Как рассказывала «Фонтанка», тоннель облицован гранитом из месторождений «Балтийское» и «Красногорское». Изначально стоимость контракта на подземный переход составляла 420 млн рублей, затем стоимость работ выросла до 716 миллионов рублей, в том числе из-за гранита. Построила подземный переход компания «Возрождение», она же ремонтировала Биржевой мост.

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