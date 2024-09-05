Тоннель у Биржевого моста готовится принимать пешеходов. Посмотрите, как он выглядит сейчас

Источник: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»







На Петроградской стороне Петербурга практически достроили пешеходный тоннель у Биржевого моста. «Фонтанка» посмотрела на него поближе.



Подземный пешеходный переход под площадью Академика Лихачева у Биржевого моста еще обнесен забором, но в целом уже готов. По данным «Фонтанки», его откроют через несколько дней. Точная дата пока неизвестна.

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Напомним, что общая длина подземного перехода составляет 155 метров. Тоннель облицован гранитом из месторождений «Балтийское» и «Красногорское». Стоимость работ пришлось увеличить с 420 до 716 миллионов рублей, в том числе из-за гранита. Кроме того, на всем протяжении переход оборудован теплым полом.

