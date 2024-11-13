Началась реконструкция Цимбалинского путепровода, построенного более 100 лет назад

Стартовал первый этап реконструкции Цимбалинского путепровода, который проходит над железной дорогой Московского направления и соединяет Невский и Фрунзенский районы в створе улиц Белы Куна и Цимбалина.

Планируется, что здесь будет построен новый путепровод длиной 450 метров, а вместе с двумя съездами его протяженность составит 975 метров. Новое сооружение будет иметь 4 полосы движения вместо двух у существующего путепровода.

«Исторический Цимбалинский мост — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Он давно выработал свой ресурс и был „на слуху“ у горожан из-за постоянных пробок. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки, что значительно улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов».