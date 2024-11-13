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Город Авто Началась реконструкция Цимбалинского путепровода, построенного более 100 лет назад

Началась реконструкция Цимбалинского путепровода, построенного более 100 лет назад

Основные работы завершатся в 2027 году

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8 комментариев

Стартовал первый этап реконструкции Цимбалинского путепровода, который проходит над железной дорогой Московского направления и соединяет Невский и Фрунзенский районы в створе улиц Белы Куна и Цимбалина.

Планируется, что здесь будет построен новый путепровод длиной 450 метров, а вместе с двумя съездами его протяженность составит 975 метров. Новое сооружение будет иметь 4 полосы движения вместо двух у существующего путепровода.

«Исторический Цимбалинский мост — один из важнейших объектов транспортной инфраструктуры города, — отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. — Он давно выработал свой ресурс и был „на слуху“ у горожан из-за постоянных пробок. После реконструкции пропускная способность путепровода увеличится почти в два с половиной раза — до 24 тысяч автомобилей в сутки, что значительно улучшит транспортную связь Невского и Фрунзенского районов».

Сейчас на площадке начали бетонировать опоры для нового моста. Также предстоит выполнить переустройство инженерных сетей, построить новые подпорные стены и тротуары. Старый путепровод будет демонтирован после завершения строительства нового. Завершить строительство планируется в 2027 году.

Цимбалинский путепровод сейчас находится в аварийном состоянии — он был построен в 1910 году и эксплуатировался более 100 лет.

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Комментарии
8
Гость
3 часа
Не реконструкция, а снос и строительство на месте совсем другой конструкции.
Гость
3 часа
Ждем с нетерпением..
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