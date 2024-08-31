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    В Петербурге открыли рабочее движение по новым путепроводам

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    Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 31 августа, открыл движение по новым путепроводам на пересечении Петрозаводского и Лагерного шоссе. Об этом в субботу, 31 августа, сообщает пресс-служба Смольного.

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    Автомобили и общественный транспорт смогут по ним непрерывно проезжать из Ленинградской области в сторону центра и Колпино, а также по обратному пути — по отдельным путепроводам и проезжим частям.

    «Это дает возможность колпинцам не стоять перед переездом в поселок Понтонный. Мы дальше будем продолжать реконструкцию Петрозаводского шоссе. Оно очень важно для Колпинского района, потому что оно связывает многие поселки», — отметил глава города.

    Развязка должна ускорить путь в сторону Ленинградской области и позволить исключить железнодорожный переезд на пути в поселок Понтонный.

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