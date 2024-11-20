Песков высказался о заморозке после новой публикации Reuters о «контурах мирного соглашения»

«Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам. Это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — сказал Песков.

Агентство Reuters 20 ноября опубликовало эксклюзивный материал, в котором со ссылкой на пять источников утверждается, что Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня, но исключает возможность каких-либо крупных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО. В статье говорится, что Кремль якобы может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.