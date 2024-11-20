Песков высказался о заморозке после новой публикации Reuters о «контурах мирного соглашения»

После новой публикации Reuters о «контурах мирного соглашения» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 20 ноября в очередной раз заявил, что вариант заморозки украинского конфликта Кремлю не подойдет.
«Президент действительно неоднократно, а точнее, постоянно заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам. Это первое. Президент также уже говорил о том, что какой-то вариант заморозки этого конфликта нам не подойдет. Нам важно достичь своих целей, которые всем хорошо известны», — сказал Песков.
Агентство Reuters 20 ноября опубликовало эксклюзивный материал, в котором со ссылкой на пять источников утверждается, что Владимир Путин открыт для обсуждения с Дональдом Трампом соглашения о прекращении огня, но исключает возможность каких-либо крупных территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО. В статье говорится, что Кремль якобы может в целом согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.
«По словам трех человек, пожелавших сохранить анонимность, переговоры могут вестись по точному разделу четырех восточных областей: Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. <…> По словам двух чиновников, Россия также может отказаться от относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях на севере и юге Украины, — отмечает издание.
Песков заявлял, что заморозка конфликта по линии фронта для России неприемлема, ещё 18 ноября после сообщений об инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана. СМИ писали, что Эрдоган на саммите G20 в Бразилии собирается представить свое предложение по заморозке украинского конфликта, в частности предложит создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с размещением там международных войск.
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