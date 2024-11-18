Песков об инициативе Эрдогана: заморозка по линии фронта для РФ неприемлема

В Кремле не владеют информацией по инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана о заморозке украинского конфликта, заявил 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин, по его словам, не обсуждал с турецким коллегой эту инициативу.

Заморозка конфликта по линии фронта для России неприемлема, заявил Песков.

Напомним, по данным СМИ, Эрдоган на саммите G20 в Бразилии собирается представить свое предложение по заморозке украинского конфликта. В частности, по данным источников, он предложит создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с размещением там международных войск.