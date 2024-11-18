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Власть Песков об инициативе Эрдогана: заморозка по линии фронта для РФ неприемлема

Песков об инициативе Эрдогана: заморозка по линии фронта для РФ неприемлема

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31 комментарий

В Кремле не владеют информацией по инициативе президента Турции Реджепа Эрдогана о заморозке украинского конфликта, заявил 18 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Владимир Путин, по его словам, не обсуждал с турецким коллегой эту инициативу.

Заморозка конфликта по линии фронта для России неприемлема, заявил Песков.

Напомним, по данным СМИ, Эрдоган на саммите G20 в Бразилии собирается представить свое предложение по заморозке украинского конфликта. В частности, по данным источников, он предложит создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с размещением там международных войск.

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Комментарии
35
gatsby55
1 час
Скоро Песков согласится на довоенные границы Украины - плюс Курская область.
Сила в Правде!!
1 час
у пескова сынок на сво или где интересно.
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