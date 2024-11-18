Bloomberg: Эрдоган на G20 представит предложение по заморозке украинского конфликта

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии собирается представить свое предложение по заморозке украинского конфликта, сообщает 18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, по данным источников, Эрдоган предложит создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с размещением там международных войск, отложить вопрос вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет «в качестве уступки Путину» и при этом обеспечить Киев оружием.

«Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточном регионе Донбасса на Украине, где Россия контролирует большие участки территории с 2014 года. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и гарантировать Украине военные поставки в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО», — отмечается в публикации.

Турецкие власти признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, это наиболее реалистичный подход. Они хотели бы отложить дискуссии о долгосрочной судьбе спорных территорий, чтобы в первую очередь сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

«Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского посетить мирные переговоры в Стамбуле, поскольку он видел разведданные, предполагающие, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся», — пишет издание.

«Два европейских чиновника заявили, что все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку стало ясно, что ни одна из сторон не сможет одержать решающую победу», — говорится в публикации.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. На встречу приглашены лидеры всех стран G20 и других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Вьетнама. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он уже прибыл туда для участия в саммите. Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили: Украина не является частью G20.