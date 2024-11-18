Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+5°

пасмурно, без осадков

ощущается как +2

4 м/c,

южн.

 736мм 78%
Подробнее
6 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
Фильм о Трампе — что в нём
«Гойда» в Петербурге
Дом Радио
Последствия непогоды
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Bloomberg: Эрдоган на G20 представит предложение по заморозке украинского конфликта

Bloomberg: Эрдоган на G20 представит предложение по заморозке украинского конфликта

1 580
4 комментария

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на саммите G20 в Бразилии собирается представить свое предложение по заморозке украинского конфликта, сообщает 18 ноября Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, по данным источников, Эрдоган предложит создать демилитаризованную зону в восточной части Донбасса с размещением там международных войск, отложить вопрос вступления Украины в НАТО как минимум на 10 лет «в качестве уступки Путину» и при этом обеспечить Киев оружием.

«Турецкое предложение предусматривает создание демилитаризованной зоны в восточном регионе Донбасса на Украине, где Россия контролирует большие участки территории с 2014 года. Эрдоган предложит разместить там международные войска в качестве дополнительной гарантии и гарантировать Украине военные поставки в качестве компенсации за согласие остаться вне НАТО», — отмечается в публикации.

Турецкие власти признают, что Украине будет трудно принять такое предложение, но, по их мнению, это наиболее реалистичный подход. Они хотели бы отложить дискуссии о долгосрочной судьбе спорных территорий, чтобы в первую очередь сосредоточиться на обеспечении стабильного прекращения огня.

«Эрдоган надеется, что ему удастся убедить Зеленского посетить мирные переговоры в Стамбуле, поскольку он видел разведданные, предполагающие, что Украина может потерять гораздо больше территории в ближайшие несколько месяцев, если боевые действия не прекратятся», — пишет издание.

«Два европейских чиновника заявили, что все больше людей признают, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку стало ясно, что ни одна из сторон не сможет одержать решающую победу», — говорится в публикации.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. На встречу приглашены лидеры всех стран G20 и других государств, в том числе Анголы, Боливии, Катара, Колумбии, Египта, Малайзии, Нигерии, Сингапура и Вьетнама. Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, он уже прибыл туда для участия в саммите. Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили: Украина не является частью G20.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Украинский конфликт Большая двадцатка Реджеп Эрдоган Мирные переговоры
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY4
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
GRAY
1 минута
Спасибо за его "усилия", но пусть сначала мастерство "заморозки" у себя покажет, с "курдистаном" и Сирией!
swetlana.peshkowa
16 минут
Эрдоган торгуется за проливы. Сейчас там турки главные, но США спят и видят свои корабли в Черном море. Вот Реджеп и суетится. В данном вопросе его волнует лишь появление американской эскадры и все вытекающие из этого. А турецкий импорт в РФ уже упал, потоки нищих туристов тоже сократятся. Туркам некогда фигней страдать, они уже сделали свой выбор окончательно. И не в пользу Васильича.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Стройке дали «зеленый» свет: становятся ли новые дома в Петербурге более экологичными
17 ноября, 18:00
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45