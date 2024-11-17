Шольц рассказал, почему Зеленского не позвали на саммит G-20

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября. Об этом рассказал канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова 17 ноября передает Tagesspiegel.

Шольц выразил сожаление, что, в отличие от предыдущих встреч, Зеленского не позвали. «Я очень много работал для этого, и другие тоже. Но сейчас это не так», — сказал он. Украина не является частью G-20. Президента также не пригласили хозяева встречи — власти Бразилии.

15 ноября Олаф Шольц поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным — впервые с 2022 года. Сам Шольц сообщил, что беседа с российским лидером способствовала осознанию, что тот не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине. Однако канцлер ФРГ подчеркнул, что Украина «может положиться» на Германию, и добавил, что никаких решений не должно быть принято без участия Украины.