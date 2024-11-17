Шольц подвел итоги разговора с Путиным

Канцлер ФРГ Олаф Шольц рассказал журналистам о своем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся в пятницу, 15 ноября. Он назвал беседу важной и подробной, сообщает 17 ноября РИА Новости со ссылкой на немецкий телеканал Welt.

По словам Шольца, переговоры способствовали осознанию, что российский президент не сильно изменил взгляды на конфликт на Украине, и это «не является хорошей новостью». Он также подчеркнул, что Украина «может положиться» на Германию. Кроме того, важно, чтобы никаких решений не было принято без участия Украины, отметил канцлер.

Шольц пояснил, что решил позвонить Путину до того, как это сделает новый президент США Дональд Трамп. Было бы неправильно, если бы такие же переговоры не провел также глава правительства «важной европейской страны», цитирует его РБК.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал надежду, что диалог между Москвой и Вашингтоном после избрания Трампа возобновится. Но когда именно состоится контакт между Владимиром Путиным и его американским коллегой, предположить затруднился.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что инициатором выступила Германия. Он также рассказал, что Путин говорил с немецким коллегой на русском языке через переводчика. А сама беседа велась в деловом ключе и была весьма откровенной.