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Политика Мнения не совпали, но факт диалога позитивный. Песков прокомментировал разговор Путина с Шольцем

Мнения не совпали, но факт диалога позитивный. Песков прокомментировал разговор Путина с Шольцем

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13 комментариев

По итогу разговора между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным говорить о совпадении мнений по украинскому вопросу не приходится, однако сам факт диалога является позитивным. Об этом 15 ноября рассказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.

Песков вслед за пресс-службой Кремля отметил, что инициатор разговора — Германия. Пресс-секретарь президента пояснил, что происходят попытки сопоставить позиции. И добавил: не может не вызывать удовлетворение политическая воля к тому, чтобы узнавать российскую позицию из первых рук. Детально и откровенно стороны обсудили украинский сюжет. «Но, конечно, говорить о каком-то совпадении мнений здесь не приходится. Поэтому, конечно, существуют достаточно глубокие разногласия. Но сам факт диалога весьма позитивный», - отметил Песков.

Путин рассказал Шольцу детально о нашем видении происходящего, о возможных перспективах развития ситуации и так далее. И Шольц возобновил свою позицию, которая хорошо известна, которая повторяется как мантра всеми европейскими представителями по нескольку раз в день.

Он подчеркнул, что Россия неоднократно заявляла о своей готовности к мирным переговорам и напомнил, что Владимир Путин четко обозначил обстоятельства, «которые могут стать предтечей для урегулирования этого конфликта».

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Дмитрий Песков Олаф Шольц Путин Диалог
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Комментарии
13
Игорь Протасов
1 час
Олаф спешит не оказаться на обочине миротворческого процесса... вот, что Трамп животворящий делает! :-)
Заливщик голосовых планок
1 час
Это тот песков, который заявлял, что Владимир Владимирович не разговаривал, не разговаривает и ваще разговаривать не намерен с Олафом Герхардовичем?
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