Песков рассказал, на каком языке Путин разговаривал по телефону с Шольцем

Президент РФ Владимир Путин разговаривал по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на русском языке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павла Зарубина 17 ноября

«Конечно, на русском», - ответил Песков на вопрос журналиста. Такие переговоры, даже с идеальным знанием немецкого языка, ведутся через переводчика, уточнил Зарубин. «Безусловно», - подтвердил Песков.

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как излагалась позиция сторон», - сказал Песков, отвечая на вопрос о тональности беседы.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. В ранее опубликованном фрагменте интервью Дмитрий Песков сообщал, что диалог состоялся по инициативе Германии.