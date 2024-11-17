Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
Премия ФонтанкиLemon Guide(от)Личный ПитерФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+7°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+7°

облачно, без осадков

ощущается как +2

6 м/c,

ю-з.

 740мм 72%
Подробнее
3 Пробки
USD 100,00
EUR 105,71
«Гойда» в Петербурге
Последствия непогоды
Дом Радио
Бесплатное жилье в СПб
Танки в городе
Почему все опять болеют
Промышленный Петербург
Куда пойти на выходных
Рейтинги "Фонтанки"
Власть Песков рассказал, на каком языке Путин разговаривал по телефону с Шольцем

Песков рассказал, на каком языке Путин разговаривал по телефону с Шольцем

3 649
7 комментариев

Президент РФ Владимир Путин разговаривал по телефону с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на русском языке. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Фрагмент интервью был опубликован в Telegram-канале  журналиста программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1»  Павла Зарубина 17 ноября

«Конечно, на русском», - ответил Песков на вопрос журналиста. Такие переговоры, даже с идеальным знанием немецкого языка, ведутся через переводчика, уточнил Зарубин. «Безусловно», - подтвердил Песков.

«Насколько мне известно, это был достаточно деловой разговор, детальный и весьма откровенный по тому, как излагалась позиция сторон», - сказал Песков, отвечая на вопрос о тональности беседы.

Первый с декабря 2022 года телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся 15 ноября. В ранее опубликованном фрагменте интервью Дмитрий Песков сообщал, что диалог состоялся по инициативе Германии.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.


ПО ТЕМЕ
Дмитрий Песков Владимир Путин Олаф Шольц
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY9
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
265894609
1 час
Псевдопут?)
Гость
1 час
На фене?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Новости компаний
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Новости компаний
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
ТОП 5
Новости компаний
Тест для эмбриона: врачи рассказали, как повысить шансы на беременность при ЭКО
16 ноября, 18:05
Строим на здоровье: девелопер «Терминал-Ресурс» возводит в Пушкинском районе поликлинический комплекс
15 ноября, 18:00
Сергей Бабуров рассказал зачем «Кофейный навигатор» участвует в Казахстанском фестивале кофе 2025
15 ноября, 17:25
Правительство Карелии и Сбер определили приоритетные направления для внедрения AI
15 ноября, 17:11
GloraX Новоселье — победитель независимой премии
15 ноября, 16:10
Билеты в театр — за счет Банка «Санкт-Петербург»
15 ноября, 15:20
Гости ходят в «Образцовые кварталы», и «Образцовые кварталы» тоже ходят в гости
14 ноября, 18:00
В ЖК NEWПИТЕР вышел в продажу 3 лот со скатной кровлей и двумя дворами, соединенными мостом
14 ноября, 17:00
ГК «Главстрой Регионы» вошла в ТОП застройщиков России
14 ноября, 16:18
Стартовал прием заявок на получение гранта в размере до 500 000 рублей для социальных предприятий
14 ноября, 16:16
В дни распродаж россияне раскупали умные часы, наушники и смартфоны
14 ноября, 15:45
ЖК «Экография. Квартал у Петергофа» расширяет семейную инфраструктуру
14 ноября, 14:40