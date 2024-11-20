Доходы Петербурга в 2025 году подрастут на 5,3 млрд рублей. Проект бюджета прошел второе чтение

Заксобрание 20 ноября поддержало 14 поправок к проекту бюджета Петербурга на 2025 год. Доходы и расходы города вырастут на 5,2 и 6,1 млрд рублей соответственно. Добавят денег на поддержку участников СВО и создание единой информационно-аналитической системы учреждений здравоохранения.

После утверждения поправок к бюджету доходы города вырастут до 1,33 трлн рублей, расходы — до 1,49 трлн рублей, дефицит — 163,1 млрд рублей. Кроме того, поправками губернатора на создание ЕАИС учреждений здравоохранения выделят 3,7 млрд рублей, еще 4 млрд добавили на поддержку участников СВО и членов их семей и 4 млрд — на страховые взносы на ОМС для неработающих горожан. «Фонтанка» подробно рассказывала , какие корректировки градоначальник предложил внести в проект бюджета.

Всего к проекту бюджета было подано 18 поправок , на заседании парламентского бюджетно-финансового комитета поддержали 12 поправок. Кроме того, еще одна поправка губернатора была подана после установленного срока.

В числе принятых во втором чтении поправок фракций: 1 млрд рублей добавили на улучшение жилищных условий для очередников без льгот, 3 млрд рублей — на обновление больниц, по 500 млн ежегодно — на оборудование игровых площадок детских образовательных учреждений, еще 88 млн рублей выделят на сохранение парка «Дубки» в Курортном районе («Единая Россия»).

Также были одобрены поправки от ЛДПР на ремонт детских оздоровительных лагерей и на увеличение расходов шести районных администраций и «Новых людей», которые предложили добавить финансирование комитету по спорту на проведение спортивных мероприятий и комитету по развитию туризма на проведение мотофестиваля.