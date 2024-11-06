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Власть Город Финансы Беглов внес поправку к бюджету Петербурга на 2025 год. Расходы увеличатся почти на 26,8 млрд рублей

Беглов внес поправку к бюджету Петербурга на 2025 год. Расходы увеличатся почти на 26,8 млрд рублей

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7 комментариев

Губернатор Александр Беглов внес поправку ко второму чтению бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, сообщает 6 ноября пресс-служба Смольного. Глава города предлагает увеличить доходы на 5,2 млрд рублей, до 1,33 трлн рублей, а расходы — на 26,8 млрд рублей, до 1,49 трлн рублей.

В соответствии с поправкой траты на развитие возрастают на 6,1 млрд рублей.

На поддержку участников СВО и членов их семей планируется дополнительно направить 4 млрд рублей. На страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения — 3,9 млрд рублей.

Еще 3,7 млрд рублей будет выделено на создание единой информационно-аналитической системы учреждений здравоохранения (ЕАИС), о которой ранее писала «Фонтанка».

Городским пассажирским перевозчикам увеличат финансирование на 2,1 млрд рублей. На зарплату бюджетникам губернатор предложил направить 1,6 млрд рублей сверх того, чтобы было предусмотрено в первой версии бюджета.

Рост расходов по уборке внутриквартальных территорий составит почти 1,9 млрд рублей, число работников ручного труда должно вырасти на 2 тысячи человек.

Региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами будет компенсировано порядка 1,3 млрд рублей, что позволит сдержать рост тарифов для населения.

Ранее Александр Беглов также внес поправку к корректировке бюджета на 2024 год.

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Губернатор Александр Беглов Бюджет Петербурга Поправки в бюджет Доходы и расходы
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Комментарии
7
Панкихой
1 час
А доходы на это где брать будет? Сам раскошелится?
Ser_N0771
1 час
что толку в цифрах увеличения "на", хотелось бы постатейно было - стало...
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