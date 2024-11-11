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Город Поправки к бюджету-2025 в Петербурге. Не прошли предложения о допсредствах на расселение коммуналок, капремонт и развитие промышленности

Поправки к бюджету-2025 в Петербурге. Не прошли предложения о допсредствах на расселение коммуналок, капремонт и развитие промышленности

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19 комментариев

Петербургские депутаты рассмотрели поправки к бюджету на 2025 год. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с заседания бюджетно-финансового комитета Законодательного собрания 11 ноября, парламентарии поддержали поправку губернатора Александра Беглова.

Как ранее сообщала «Фонтанка», в частности, глава города предложил увеличить расходы на выплаты участникам СВО, создание единой информационно-аналитической системы учреждений здравоохранения и финансирование пассажирских перевозок.

Из 18 губернаторских поправок были одобрены 12. Так, полностью прошли предложения «Единой России», которая предлагает дополнительно выделить 3 млрд рублей на ремонт и оборудование для городских больниц, а также 500 млн на оснащение игровых площадок образовательных учреждений и 1 млрд рублей на улучшение жилищных условий очередников, не имеющих льгот.

Кроме того, были приняты предложения фракции ЛДПР об увеличении финансирования на ремонт детских оздоровительных лагерей, а также поправки фракции «Новые люди» о средствах на массовые забеги и фестиваль мотокультуры.

Не прошла поправка от фракции КПРФ, предлагавшей увеличить финансирование Фонда развития промышленности. Как пояснила глава комитета финансов Светлана Енилина, средств на эти цели в бюджете и так достаточно. Большинство членов БФК воздержались.

Проект фракции «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» о выделении средств на капремонт Таицкого водовода, который питает пруды Павловска и Пушкина, был поддержан членами БФК, а вот предложения по выделению дополнительных средств КРТИ, Фонду капремонта и комитету по соцполитике представители Смольного сочли избыточными, парламентарии с ними согласились.

Также не получили одобрения предложения фракции «Яблоко» об увеличении расходов на расселение коммуналок и выплаты очередникам на улучшение жилищных условий. При этом представители Смольного не согласились с высказанным парламентариями мнением о том, что очередь на квартиры не двигается, а на расселение коммуналок при текущих темпах понадобится 60 лет. «На 1 января очередь была 84 тысяч человек, сейчас 73,8 тысячи», — пояснил глава жилкома Денис Удод.

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Комментарии
19
smith1
1 час
очередникам выделили 6000 квартир за 10 месяцев? удод что-то заврался
Yuri_SPb
1 час
Конечно! На полезные вещи добавить жалко!
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